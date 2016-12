Una jutge suspèn el protocol que impedeix tallar la llum sense un informe social

Una jutge de Barcelona ha suspès cautelarment el protocol de la Generalitat que impedeix a les empreses subministradores tallar la llum sense un informe previ dels serveis socials sobre la situació de risc d'exclusió, en considerar que inclou mesures anul·lades pel TC. En un acte, la titular del jutjat contenciós administratiu número 2 de Barcelona dóna la raó a Endesa i acorda suspendre cautelarment, fins a la sentència, el protocol que l'Agència Catalana de Consum va acordar per aplicar la Llei de Pobresa Energètica del 2015, malgrat que diverses de les seves mesures havien estat anul·lades pel Constitucional.

Malgrat que la Generalitat ha al·legat en el procediment que el protocol no vincula les subministradores, la jutge adverteix que, «en realitat», el que pretén la Generalitat és que «sigui de compliment obligat», de manera que, si les companyies energètiques no ho respecten, «poden ser objecte de sanció, com així recull el mateix protocol».

Per a la jutge, el Protocol «aporta moltes més ombres que llums» i «suposa un trencament del principi constitucional de seguretat jurídica, perquè estableix sancions per a les subministradores malgrat que en el seu redactat sosté que no les vincula, i únicament afecta la Generalitat, els ajuntaments i els serveis socials.