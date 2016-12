Putin fa una crida a reforçar el potencial nuclear de Rússia

El president rus, Vladímir Putin, va cridar ahir a reforçar el potencial nuclear del país, en una reunió amb la plana major del ministeri de Defensa de Rússia. El cap de l'Estat va remarcar l'enfortiment del potencial de les forces estratègiques russes que s'ha de dur a terme, sobretot «mitjançant la incorporació de sistemes de coets capaços de superar de manera garantida els actuals sistemes de defensa antimíssils i aquells que es troben en desenvolupament».

El proper any, va afegir Putin, Defensa ha de garantir el desenvolupament equilibrat de totes les branques de la Forces Armades, l'ocupació d'armament d'alta precisió, mitjans moderns de telecomunicació i lluita electrònica. Per a Putin, les forces estratègiques convencionals han de ser elevades a un «nou nivell qualitatiu que permeti neutralitzar qualsevol amenaça militar contra Rússia». Per al 2021,va afegir, caldrà aconseguir que el percentatge d'armament modern amb què són proveïdes les Forces Armades del país sigui d'almenys el 70%.

«Cal vigilar atentament tot canvi en l'equilibri de forces i la situació politicomilitar al món, en particular el perímetre de les fronteres russes», va dir abans d'afegir que el potencial de les Forces Armades va superar amb èxit la prova de solidesa «en la lluita contra els terroristes internacionals».