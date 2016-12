TV3 no emetrà el missatge del rei Felip VI i el relega al 3/24

TV3 no emetrà aquesta nit el missatge de Felip VI, que serà relegat al canal 3/24. La direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) va prendre anit la decisió del canvi de cadena.

Es tracta de la primera vegada que de forma voluntària no s´emetrà el tradicional missatge del monarca espanyol a TV3, ja que el 2013 no es va emetre per una vaga de treballadors com a protesta per "l´externalització de la publicitat". El d´avui serà el tercer missatge nadalenc de Felip VI.

L´any 2014 el discurs del Rei va aconseguir una audiència a TV3 de 281.000 persones i un 16,1% de share, mentre que el 2015 va caure l´audiència fins als 240.000 espectadors i un 14,7% de share. El canal d´informació contínua 3/24 té una audiència molt menor que la de TV3 i, per exemple, aquest 2016 s´ha mogut de mitjana entre l´1,3% i el 2,1% de share.