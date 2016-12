Un accident d'avió al mar Negre deixa 93 morts

Serveis d´emergència russos treballen prop del lloc on s´ha accidentat l´avió.

Serveis d´emergència russos treballen prop del lloc on s´ha accidentat l´avió. Reuters

Un avió militar rus s'ha estavellat aquest diumenge al matí al mar Negre. Segons el ministre de Defensa rus, Serguei Shoigu, no hi ha supervivents i la xifra total de morts és de 93.

L'aparell, un Tupolev TU-154, s'havia enlairat set minuts abans de l'accident a l'aeroport de Sotxi. A bord, entre els passatgers, hi havia una seixantena de membres del cor de l'Exèrcit Roig, que com la resta de viatgers es dirigien a la base russa de Latakia, a Síria.

Per causes que es desconeixen, l'avió s'ha precipitat al mar, en una zona que el ministre de Defensa ha assegurat que ha quedat delimitada i en la qual no s'han trobat supervivents. Les restes de l'aparell es troben a uns 50-70 metres de profunditat.

L'avió sinistrat és un Tupolev TU-154 fabricat el 1983 i havia completat 6.689 hores de vol, segons ha indicat el Ministeri de Defensa. Al comandament de l'aeronau hi havia un pilot amb molta experiència, identificat com Román Volkov i amb més de 3.000 hores de vol.

El ministeri també ha assenyalat que l'avió va ser sotmès a un manteniment al setembre de 2016. "L'última reparació va ser el 29 de desembre de 2014, i al setembre de 2016 va ser sotmès al manteniment regular reglamentari", ha assegurat.