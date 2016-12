La CUP fixa al final del març el límit que té l'estat espanyol per pactar la consulta

La portaveu parlamentària de la CUP, Anna Gabriel, va assenyalar ahir que, si el govern de l'estat es nega a negociar la convocatòria d'un referèndum a Catalunya, «d'aquí a dos o tres mesos» les forces sobiranistes han de donar per «tancada» la via pactada i preparar un referèndum unilateral. En declaracions a RAC1, Gabriel va subratllar que el compromís de buscar adhesions al conjunt d'Espanya i d'Europa, sorgit de la cimera de divendres del Pacte Nacional pel Referèndum, no ha de servir com a «excusa» per «dilatar» la data del referèndum sobre la independència que el Govern de Carles Puigdemont preveu convocar com a molt tard el setembre del 2017.

Gabriel no va posar en qüestió que ara s'obrís un període per recollir adhesions per a un referèndum pactat, però va advertir que la campanya no ha d'eternitzar-se, sinó que s'ha d'adaptar al calendari previst per JxS i la CUP.

Segons Gabriel, «és molt probable que aviat hi hagi una negativa formal de l'estat» al referèndum acordat, amb la qual cosa la CUP ja en tindrà «prou per dir: d'acord, fins aquí la via pactada».

«Si tenim com a data màxima el mes de setembre, no és difícil pensar que d'aquí a dos o tres mesos ha de poder tancar-se aquesta primera etapa i posar en marxa l'engranatge de la convocatòria del referèndum», va recalcar Gabriel, que va evitar plantejar un termini límit «taxatiu».

En un escenari de convocatòria de referèndum sense l'aval de l'estat, Gabriel espera que l'espai polític dels comuns, el principal cap visible dels qual és l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'aliniï amb l'independentisme. Els comuns, va apuntar, «parlen molt de sobiranies», per la qual cosa, segons el seu parer, «seria contradictori que diguessin que som un país sobirà i en canvi diguessin que la sobirania està subordinada a voluntats alienes».

JxS: «uns quants mesos»

El president del grup parlamentari de JxS, Jordi Turull, i la portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Núria Gibert, van coincidir a fixar «data de caducitat» a un referèndum acordat, la proposta sobre la taula després de la cimera de divendres. «És l'últim intent», va advertir la cupaire en declaracions ahir a Catalunya Ràdio. Turull es va sumar a delimitar en el temps la via acordada: «fa molt temps que estem en aquest procés, l'estat no necessita nou mesos per saber si en vol parlar o no, amb uns quants mesos ho sabrem de seguida si hi ha possibilitat o no».

Avançar-lo si s'inhabiliten

Per la seva banda, el coportaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, està convençut que hi haurà referèndum sobre la independència de Catalunya el 2017, ja que és un procés que ja «no es pot aturar des d'un despatx». El republicà va donar suport a la possibilitat que, si hi ha inhabilitacions «en massa», la consulta s'avanci.

«Qui cregui –assenyala en una entrevista a Efe– que la independència es pot aturar des d'un despatx s'equivoca. El referèndum es farà i a més serà vinculant. Això significa que l'endemà passaran coses. A més, s'ha plantejat que, si es produeixen inhabilitacions en massa, s'avanci el referèndum, i jo hi estic d'acord. És una possibilitat». L'endemà de la cimera sobiranista i que el govern espanyol manifestés per mitjà del seu portaveu, Íñigo Méndez de Vigo, que la consulta no tindrà lloc, el diputat d'ERC, de 34 anys, va assegurar que les possibles inhabilitacions de càrrecs públics catalans acabaran passant.

És un supòsit que ERC té «molt clar» que succeirà, però el procés seguirà, perquè, abans que dels líders polítics, el procés sobiranista és de la gent, va dir. Rufián, de fet, compta amb un full de ruta nítid: «s'aprovaran tres lleis més, entre les quals la de la transició jurídica, que és una declaració d'independència de facto».