Forcadell: "Vull que els catalans es puguin expressar amb la mateixa llibertat que ho va fer el rei"

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha reclamat que els catalans es puguin expressar "amb la mateixa llibertat" que ho va fer el rei Felip VI aquest dissabte al vespre en el seu discurs de Nadal. I en concret, que al Parlament es pugui parlar "de tot". De fet, per Forcadell aquest dissabte al vespre el Rei no va dir "res de nou". La presidenta de la cambra ha valorat les paraules del monarca just després de fer l'ofrena floral a la tomba de l'expresident Francesc Macià. "Tenia un somni: una Catalunya políticament lliure, socialment justa i econòmicament pròspera. És a les nostres mans fer-lo realitat", ha arengat Forcadell en fixar Macià com un "exemple per a tots, especialment en aquests moments".

Forcadell ha recordat Macià com un lluitador pels drets nacionals i socials. "Va intentar canviar el centralisme de l'Estat, va veure que no podia i va decidir, va triar, que calia un estat per Catalunya", ha afegit la presidenta de la cambra, que ha participat a l'ofrena al cementiri de Montjuïc acompanyada del vicepresident primer Lluís Corominas (JxSí) i el secretari segon de la Mesa, David Pérez (PSC).