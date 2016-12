Un camioner gironí va descobrir el terrorista que va atemptar a Berlín

Alexandru Gindea, un camioner d'origen romanès que fa 15 anys que viu a Girona, va tenir la setmana passada una trobada amb Anis Amri, el terrorista autor de l'atemptat amb un camió que va matar 12 persones en un mercat de Berlín dilluns de la setmana passada.

Dos dies després de l'atemptat, quan Anis Amri era ja l'home més buscat d'Europa, Alexandru Gindea estava descansant a la cabina del seu camió en una àrea de servei de l'autopista A20 al mig de França. Eren tres quarts d'onze de la nit i el terrorista va acostar-se al seu tràiler per demanar-li com trobar l'autopista que portava a Lió.

Alexandru Gindea, que ho ha explicat al diari El Mundo, va afegir que la conversa va durar uns deu minuts, però que no va ser fins més tard quan es va adonar que havia parlat amb un terrorista buscat per les autoritats.

Aleshores va intentar comunicar-se amb la Policia, però no va ser tan fàcil com es pensava. «Vaig trobar a faltar un nombre al costat de les fotos i dades que vaig veure d'ell... Em va estranyar molt que fos tan difícil aportar informació sobre un terrorista. Em va sorprendre que donessin una recompensa de 100.000 euros a Alemanya a canvi d'informació que portés a la seva detenció, però no posessin un número de telèfon al que dirigir-se. Amb quatre controls específics, la Policia francesa l'hagués detingut ... i, encara que no és el més important, potser jo tindria ara 100.000 euros», afegeix el camioner al diari, que l'ha localitzat passant uns dies de vacances amb la seva família en un hotel de La Masella.

Finalment, Alexandru Gindea, va trucar al 112 i va comunicar la trobada als serveis d'emergències francesos. La policia francesa no el va trobar. Vint-i-vuit hores més tard, Anis Amri moriria en un tiroteig amb la policia a la ciutat de Milà.