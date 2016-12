Manresa, Berga, Igualada i Puig-Reig donen suport al regidor detingut Joan Coma

Manresa, Berga, Igualada o Puig-Reig s'han unit a la crida del Moviment 30/03 i han celebrat concentracions davant dels ajuntaments aquest vespre per donar suport al regidor de la CUP de Vic Joan Coma, detingut aquest matí.

Coma ha estat detingut aquest dimarts per ordre de l´Audiència Nacional espanyola, que l´acusa d´un delicte de sedició per unes manifestacions fetes en una sessió del plenari municipal. Tal i com s´ha expressat al propi regidor, l´AMI vol mostrar el seu més absolut suport al regidor vigatà i tots aquells càrrecs electes a qui l´Estat espanyol porta davant de la justícia per defensar la voluntat política legitima del poble català.

L' esquerra independentista de Manresa ha convocat aquest vespre, a les 20h a la plaça Major, una concentració en solidaritat al regidor de la CUP-Capgirem de Vic Joan Coma detingut aquest matí pels Mossos d'Esquadra per ordre de l'Audiència Nacional. El govern municipal de l´Ajuntament de Manresa s'ha afegit a la concentració de suport al regidor, seguint les recomanacions de l´Associació de Municipis per la Independència (AMI), de la qual forma part l´Ajuntament de Manresa. En la mateixa línia, l´Ajuntament de Berga s'ha sumat a la convocatòria de concentració de suport a Coma. La CUP d' Igualada també s'ha unit a la crida.

Els Mossos d´Esquadra han detingut aquest matí el regidor de la CUP de Vic Joan Coma mentre es trobava a l´Ajuntament. Ell mateix ho ha anunciat a través del seu compte de Twitter. Coma s´havia negat a declarar davant l´Audiència Nacional en qualitat d´investigat per un presumpte delicte d´incitació a la sedició, per haver cridat a la desobediència des del plenari de l´Ajuntament en el marc d´una moció en defensa de la declaració del 9-N. Segons han informat fonts de la CUP, Coma serà traslladat a l´Audiència Nacional, on declararà aquest dimecres. En el seu compte de Twitter, Coma ha assegurat que l´ha detingut l´estat espanyol i ha afegit: "Aprofitem tot allò que ens uneix per plantar-li cara col·lectivament. Una abraçada a tots, de tot cor. Amor etern".