Sanitat planteja multar els pares dels menors d'edat que beguin alcohol

La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Montserrat Dolors, considera que "potser cal plantejar-se algun tipus de sanció econòmica" per a aquells pares que hagin rebut un avís per assistir a un curs de sensibilització després d'haver-se emborratxat el seu fill i no vulguin anar-hi.

En un entrevista que publica avui el diari ABC, Montserrat ha explicat que aquest tipus de multes serien per a pares amb fills reincidents en el consum d'alcohol que tinguin aquest comportament "irresponsable" de no voler assistir a aquests cursos.

La ministra visita les Germanetes dels Ancians Desemparats

Dolors Montserrat s'ha compromès avui a avançar en la lluita contra els maltractaments a les persones grans, durant la seva visita a la residència Sant Crist, de les Germanetes dels Ancians Desemparats, a Igualada (Anoia).

Montserrat ha anunciat que ho farà a través de la primera Estratègia Nacional de Persones Grans, un projecte que s'elaborarà de forma participativa amb les persones grans, ha informat el ministeri de Sanitat en un comunicat. La ministra ha recordat la feina que s'ha fet des del Govern, que l'any passat va aprovar el Marc d'Actuació per a les Persones Grans, i ha assegurat que els objectius del pla seran garantir l'autonomia personal de les persones grans i la formació contínua.

Espanya compta amb 9 milions de persones més grans de 65 anys i el Govern preveu que el 2050 aquesta xifra s'elevi fins als 17 milions, pel que una tercera part dels ciutadans espanyols seran més grans de 65 anys. La ministra també ha destacat la importància dels programes de Turisme i Termalisme, ja que contribueixen a millorar la qualitat de vida dels més grans mitjançant la participació en viatges i la realització d'activitats turístiques. Per a la temporada 2016-2017, l'oferta de places del programa de Turisme Social ha estat d'1.135.000 i el Govern calcula que s'han generat uns 90.000 llocs de treball.