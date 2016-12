Trump, sobre l'ONU: «És un club per passar-ho bé»

El president electe dels Estats Units, Donald Trump, va criticar avui obertament a l'ONU i va dir que l'organització és un "club" de gent que es reuneix per parlar i "passar-ho bé".



El comentari de Trump, en un missatge a Twitter, deriva de la decisió adoptada el divendres passat pel Consell de Seguretat per exigir a Israel la fi dels seus assentaments en territoris palestins, que va ser aprovat gràcies a l'abstenció dels Estats Units.



"Nacions Unides té un gran potencial, però ara és només un club de gent per reunir-se, parlar i passar-ho bé. Que trist!", va tuitejar Trump.





The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad! „ Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de desembre de 2016

La crítica de Trump segueix a un altre tuit difós el divendres passat, després que fos aprovada la resolució de l'ONU, en el qual va advertir que, a partir del 20 de gener, quan arribi a la Casa Blanca, "les coses (a l'ONU) seran diferents".El president electe havia demanat que Estats Units vetés la resolució que va ser aprovada en el Consell de Seguretat de l'ONU sobre els assentaments israelians.La resolució va ser aprovada per 14 vots a favor i l'abstenció d'Estats Units, que no va exercir el dret de veto que li confereix la seva qualitat de país amb seient permanent el màxim òrgan de decisions de l'ONU.El projecte de resolució, que va rebre fortes crítiques d'Israel, va ser portat al consell per Veneçuela, Nova Zelanda, Malàisia i Senegal, després que es tirés enrere Egipte, país que al principi portava la iniciativa.Un dia després d'aquesta votació, Trump va qualificar la decisió com "una gran pèrdua per a Israel a l'ONU" i va considerar que "faria més difícil" negociar la pau entre israelianes i palestins.El president electe, que ha afirmat una lleialtat sense fissures amb Israel, ha promès que traslladarà la seu de l'ambaixada d'Estats Units des de Tel Aviv a Jerusalem, un moviment al qual s'havia oposat l'Administració de Barack Obama.Trump ja ha designat com a futur ambaixador a Israel a l'advocat David Friedman, una figura propera a la dreta israeliana, que ha recolzat l'expansió de les colònies israelianes en territoris palestins i no creu convenient la solució de dos Estats.