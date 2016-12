Retiren el passaport al regidor de la CUP Joan Coma

El jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno ha retirat el passaport al regidor de la CUP Joan Coma, que va ser detingut ahir a Vic (Osona) per no haver acudit a declarar imputat d'un delicte d'incitació a la sedició i avui ha comparegut davant el magistrat.

En declaracions als periodistes a la sortida del tribunal, on s'han concentrat una vintena de persones per solidaritzar-se amb ell, Coma ha demanat una "mobilització" a tot Espanya per "fer front a un Estat antidemocràtic" amb institucions "totalment anacròniques, com el tribunal d'ordre públic d'aquí al davant: l'Audiència Nacional".

Moreno ha pres declaració a Coma durant una hora i després l'ha deixat en llibertat, però amb la mesura cautelar, que ha demanat el fiscal, de treure-li el passaport.

Coma havia estat citat com a imputat el passat 24 d'octubre per les seves paraules en un ple de l'Ajuntament de Vic, on va fer una crida a desobeir resolucions del Tribunal Constitucional relacionades amb el procés independentista.