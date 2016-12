JxSí i la CUP han arribat a un "acord polític global" sobre la llei de transitorietat jurídica, la norma que ha d´establir la legalitat catalana per convocar un referèndum i que té la voluntat de garantir la "màxima seguretat jurídica" en la transició a la República si es guanya el referèndum. Segons han informat els dos grups parlamentaris a través d´un comunicat, l´article 1 del text estableix que "Catalunya es constitueix en una República de dret, democràcia i social". En canvi, l´acord deixa "pendent de concretar" l´epígraf de la llei que "dota i habilita les institucions públiques catalanes de les eines per a l´exercici del dret a l´autodeterminació", és a dir, l´empara per convocar un referèndum. Aquest aspecte s´ha deixat obert per tal d´incorporar "el major nombre de forces polítiques en la preparació i convocatòria d´un referèndum", en referència implícita a ´els comuns´.

Després de sis mesos de negociacions, JxSí i la CUP han anunciat aquest dijous que han arribat a un acord sobre la principal llei de desconnexió, l´anomenada llei de transitorietat jurídica. De fet, una resolució aprovada en el marc del debat de política general estableix que la llei havia d´estar acabada abans del 31 de desembre. JxSí i la CUP no han donat detalls del contingut i s´han limitat a explicar els àmbits de la normativa per tal d´evitar qualsevol actuació del govern espanyol. De fet, els dos grups no tenen intenció de registrar-la al Parlament per tal que no es puguin emprendre accions legals en contra la norma.

Segons el comunicat, l´objectiu de la llei s´expressa en l´article 1 del text que estableix que "Catalunya es constitueix en una República de dret, democràcia i social". Tal com va avançar el portaveu del secretariat nacional de la CUP, Quim Arrufat, en una entrevista a l´ACN, la transició a la República només es farà efectiva en cas que el sí guanyi el referèndum per la independència. La voluntat de la llei es garantir "la màxima seguretat jurídica en la transició a la República", és a dir, que no hi hagi un buit legal en el pas d´una legalitat a l´altra.

A banda del preàmbul, la llei està formada per 9 epígrafs que fan referència a nacionalitat i territori; la successió d´ordenaments i administracions; els drets i els deures; el sistema institucional; el poder judicial i l´administració de la justícia; les finances; el referèndum d´independència; el procés constituent i les disposicions finals i d´inaplicació.

En el comunicat, els dos grups expliquen que estan treballant en diferents escenaris per tal d´incorporar el major nombre de forces polítiques en la preparació i convocatòria del referèndum. Per aquest motiu, l´epígraf que fa referència al referèndum es troba "pendent de concretar".