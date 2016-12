Detinguts dos presumptes gihadistes a Madrid de perfil «extremadament perillós»

La Policia Nacional investiga si els dos joves detinguts a Madrid com a presumptes gihadistes planejaven cometre un atemptat en les properes dates, van assenyalara fonts de la lluita antiterrorista. Els dos joves detinguts per agents de la Brigada Provincial d'Informació de Madrid tenen entre 18 i 25 anys, s'havien radicalitzat a Madrid i responen a un perfil «extremadament perillós», la qual cosa ha motivat el seu arrest immediat.

Tots dos integraven una cèl·lula terrorista de segona generació, és a dir, són de nacionalitat espanyola però d'origen o entorn marroquí. Segons les fonts, empraven una cabana situada al barri de Vallecas prop de l'autovia de València (A3) i de molt difícil accés, com a punt de reunió amb altres presumptes gihadistes.

Al costat d'aquest escorcoll, en el qual els agents han hagut d'utilitzar una màquina retroexcavadora, la Policia va iniciar quatre inspeccions més, també als domicilis dels detinguts, que també servien com a lloc de trobada amb altres radicalitzats.

Les fonts van confirmar que la Policia ha trobat ja quatre carregadors i més d'una trentena de cartutxos de fusells kalàixnikov; el Cos va inspeccionar l'entorn de la cabana per si els detinguts hi podrien tenir armes amagades.

Es tracta, per tant, de la primera operació policial antigihadista a Espanya en la qual s'intervé aquest tipus de munició, la mateixa que han emprat els terroristes en els últims atemptats a Europa, com els perpetrats a Brussel·les, al març, o els comesos l'any passat a París, tant en la redacció de la revista satírica Charlie Hebdo com en la discoteca Bataclán.

Les fonts policials revelen en aquest context que la detenció d'aquests dos joves es va precipitar per la seva extremada radicalització, mentre els agents tracten de confirmar si tots dos estaven ja «conspirant» per cometre una acció terrorista pròximament.

L'operació continua oberta sota la direcció del Jutjat Central d'Instrucció número 1 de l'Audiència Nacional. Des de l'any 2015, quan el Ministeri de l'Interior va elevar a 4 el nivell d'alerta antiterrorista, les Forces i Cossos de Seguretat han detingut 175 terroristes gihadistes.

Els «homegrown»

Des del 2014 la Guàrdia Civil ha triplicat les operacions antigihadistes i, si abans estava preocupada pels viatges d'espanyols a Síria o a l'Iraq per enrolar-se en el Daesh, ara suma nous perfils de risc: menors, excèntrics i radicalitzats a casa -en anglès homegrown- que es queden a Espanya per actuar dins de les nostres fronteres.

De totes maneres, el cap de la unitat de lluita contra el terrorisme gihadista del Servei d'Informació de la Guàrdia Civil, el tinent coronel Francisco José Vázquez, assegura que Espanya no es troba en el primer nivell de risc d'amenaça del Dáesh, però no per això baixa la guàrdia.