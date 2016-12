Domènech repta JxSí i la CUP a proposar un referèndum sense pacte amb l'Estat

Els comuns volen un referèndum a Catalunya, però no hi donaran el seu aval si no desprèn "efectivitat". És a dir, volen que tingui efectes jurídics, que interpel·li la majoria i que arrossegui reconeixement internacional, tres garanties per desmarcar-lo del procés participatiu del 9-N de 2014. Per això, el cap de files d'En Comú Podem, Xavier Domènech, ha instat JxSí i CUP a posar sobre la taula una fórmula que compleixi les tres condicions tot i no rebre l'aval de Madrid: "Si això es pot aconseguir sense un pacte amb l'Estat, cap problema", ha dit en una entrevista l'ACN.

Ara bé, és una via que veu "complexa". Una setmana després de la cimera al Parlament, Domènech, que s'ha mostrat "disposat a escoltar totes les propostes", ha descartat fixar terminis tant per a la negociació amb l'Estat com per a la convocatòria del referèndum. I ha advertit de "certa perplexitat i desconcert" a les files independentistes pels canvis al full de ruta els darrers mesos.