Anàlisi: el procés canvia de mans

El desembre de l´any passat el periodista Francesc Marc Álvaro va publicar el llibre Per què hem guanyat, un dietari del procés. Se sobreentenia qui havia guanyat què: l´independentisme i les eleccions «plebiscitàries» del 27-S. Però molts estaven temptats de confessar: «el que hem guanyat és un bon maldecap»; entre ells, Artur Mas, pendent que la CUP decidís si l´investia o l´empenyia.

Tal dia com avui de fa un any, la CUP preparava la reunió del seu consell polític. A les eleccions del setembre havia passat de tres a deu diputats que l´aritmètica electoral convertia en decisius. Tenien Artur Mas a les seves mans i el 3 de gener va reunir el jurat que havia de decidir la seva sort. Va ser només una de les nombroses decisions que la CUP va haver de prendre els mesos següents.

El jurat va tombar el polze cap avall. Aquella decisió a mig camí entre Cap d´Any i Reis va obrir una nova etapa en la política catalana. Una etapa amb un nou protagonista: Carles Puigdemont, alcalde de Girona i recanvi d´urgència quan Artur Mas va acceptar la immolació abans que obrir una crisi de resultat imprevisible. Un dolorós sacrifici que li assegurava sortir entre grans aplaudiments i grans mostres de reconeixement a la seva generositat. I romandre a l´aguait.

L´expressió oficial per designar el gest va ser el de «pas al costat», que és diferent de «pas enrere». Un pas al costat no suposa reculada. Puigdemont governaria la Generalitat però Mas continuava al capdavant de Convergència i lideraria el el canvi de pell del vell partit i la neteja de totes les restes de pujolisme que arrossegava. Amb el que potser no comptava és que ell mateix, designat en el seu moment pel dit de l´empestat, seria una d´aquestes restes. En fer-lo fora de la Generalitat, la CUP havia dit que l´enviava a «la paperera», però qui va fer aquesta feina no van ser els cupaires sinó els mateixos convergents en un procés de refundació que va canviar el nom, la sigla i la direcció, ara a mans de joves de comarques, amb l´osonenca Marta Pascal i el bagenc David Bonvehí al capdavant. Mas, president de la formació, va perdre les votacions simbòliques de la primera jornada i des de llavors es manté en un pla discret. Puigdemont, en canvi, guanya protagonisme com a cara del procés, més enllà de la imatge del seu partit, que va patir dues grans clatellades a les eleccions generals del desembre i el juny, i que ara mateix s´ensorraria en unes catalanes.

Carregar-se Artur Mas no ha estat l´única demostració de força de la CUP. Interpretant a la seva manera l´acord d´estabilitat, que consideren vinculat només a garantir el procés, van votar en contra dels pressupostos d´Oriol Junqueras, i van deixar el Govern amb el cul en l´aire. Però Puigdemont va doblar l´aposta: va presentar una qüestió de confiança i va advertir que li la perdia, s´aniria a eleccions. La CUP l´hi va deixar guanyar i ha admès a tràmit els nous pressupostos, tot i que la seva aprovació final no està garantida. I l´amenaça és la mateixa: si no s´aproven, eleccions.

Aquesta podria ser una dinàmica normal d´un país amb un govern en minoria, però els dos balladors d´aquesta dansa són al mateix temps els únics components de la majoria independentista compromesa a crear l´estat propi dins aquesta legislatura, bo i seguint les passes d´un full de ruta successivament actualitzat, i que no ha deixat de rebre els míssils jurídics de la Fiscalia i l´Advocacia de l´Estat cada vegada que el Parlament l´ha convertit en declaració o resolució. Si el 9-N va suposar l´encausament de Mas, Ortega i Rigau, als quals s´ha sumat Homs amb el beneplàcit del Congrés, les resolucions sobre la «desconnexió» i la manera de fer-la han donat peu a actuacions contra la presidenta del Parlament i els membres sobiranistes de la seva mesa. El 2017 aquest procediment es començaran a transformar en judicis altament polititzats, en què s´oposaran l´estricte compliment de la lletra de la llei i el dret dels parlaments a debatre el que els sembli i dels governants a consultar els seus ciutadans sobre qualsevol tema.

La dinàmica judicial –detencions de cupaires desobedients incloses– no s´ha aturat pel fet que Rajoy hagi encarregat la «carpeta catalana» a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría i s´hagi desprès del ministre Jorge Fernández Díaz, executor palès, però no castigat, de guerra bruta contra l´independentisme. També s´ha substitut l´antipàtica delegada del Govern, Llanos de Luna, denunciadora compulsiva d´ajuntaments sobiranistes, per Enric Millo, que fa anys havia estat a Unió. La que s´ha anomenat «operació diàleg» (amb més ganes que dades) no presenta resultats apreciables, i no els presentarà si el que se n´espera és que Mariano Rajoy negociï el referèndum «acordat» que Puigdemont ha accedit a intentar una vegada més, en la darrera giragonsa del laberint del procés.

La giragonsa ha arribat just abans de Nadal en forma de la creació d´un Pacte Nacional pel Referèndum, que ha estat objecte d´ironia perquè fa quatre dies es parlava de la consulta com d´una «pantalla passada». El 6 d´octubre, data significativa en la història catalana, el Parlament va aprovar dues resolucions. Una, de JxS i la CUP, deia que el «referèndum sí o sí» es faria abans de final de setembre del 2017. Aquesta resolució ha estat suspesa pel Tribunal Constitucional a instàncies del govern espanyol, com tantes altres resolucions lligades a la «desconnexió». L´altra, de JxS i CSQP, instava el Govern a buscar suports per a un referèndum acordat i amb garanties. Aquesta no ha estat suspesa i és legalment vigent.

Insistir a intentar l´acord, encara que se li concedeixin molt escasses possibilitats, serveix per incorporar al procés la galàxia dels Comuns, que s´està organitzant amb la voluntat de portar al Parlament, quan se´n convoqui la renovació, el vent que els ha convertit en la primera força a Catalunya a les dar-reres eleccions generals. Els punts de partida, d´arribada i de pas dels Comuns –i especialment d´Ada Colau– són molt diferents dels del la CUP i fins i tot dels d´Esquerra i el sector de postconvegrents que talla el bacallà al PDECat, però Puigdemont vol aplegar molta gent darrere de la idea del referèndum, amb l´esperança que negar-lo sigui cada cop més difícil.

Heus aquí com l´any acaba tornant a posar sobre la taula el vell debat de si una convocatòria unilateral ignorada per l´Estat serà una reedició frustrant del 9-N, o si intentar aquest reconeixement és una pèrdua de temps i cal tirar pel dret. Els optimismes de la voluntat asseguren que en cap cas serà un altre 9-N perquè aquest cop serà «vinculant». Vinculant per a qui? «Per a nosaltres, naturalment».