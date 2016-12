Els catalans menjaran 900.000 tortells de Reis, un 3% més que fa un any

Els catalans menjaran aquest any 906.000 tortells de Reis, 592.000 dels quals a la província de Barcelona, segons les previsions de vendes del Gremi de Pastisseria de Barcelona, que si es compleixen representarien un increment del 3% respecte als venuts fa un any.

En un comunicat, el president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, Elies Miró, ha explicat que "venim d'uns anys de caiguda o manteniment de vendes i ara tornem a créixer lentament".

Miró ha atribuït aquesta millora a la recuperació econòmica i, sobretot, "a la revaloració evident del producte artesà, més saludable, sense conservants ni colorants artificials i acabats de fer".

El tortell de Reis de massapà tornarà a ser el més venut, encara que cada any creixen les vendes de tortells farcits de nata o trufa, i es consoliden algunes tendències com la mesura més petita d'alguns tortells per adaptar-se a la diversitat de famílies o la reducció de la proporció de sucre.

El Gremi de Pastisseria de Barcelona calcula que, de mitjana, el preu del tortell casolà per a entre quatre i sis persones es mantindrà entre els 25 i els 30 euros. EFE