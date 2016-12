Rajoy: "La meva voluntat és que la legislatura duri quatre anys"

El cap de l'Executiu, Mariano Rajoy, ha afirmat avui que Govern i oposició han demostrat en els últims dos mesos que "es pot parlar i pactar" i ha destacat que la seva voluntat és que "aquesta legislatura duri quatre anys" i que si es fan "les coses bé, serà una legislatura llarga i fructífera".



Rajoy ha fet aquesta afirmació durant la seva intervenció al Palau de la Moncloa per fer balanç de l'any 2016, en què ha garantit que treballarà "amb tota intensitat" per aconseguir aquesta estabilitat i ha afegit que "si tots som capaços de mantenir una actitud responsable i constructiva com aquests dos mesos, podem garantir a Espanya un futur de prosperitat i estabilitat ".



El president del Govern ha sostingut que ha quedat demostrat que "dialogar i cedir per arribar a acords és possible" i ha considerat que aquesta és una oportunitat per oferir "un exemple de maduresa i responsabilitat" i "passar del bloqueig històric a una col·laboració històrica ".





El Gobierno no escatimará esfuerzos para seguir llegando a acuerdos con las CCAA, pero la ley y la soberanía nacional se respetan #CMin „ Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 30 de diciembre de 2016

Aprobar los #PGE2016 fue beneficioso para la economía española. Trabajamos en la elaboración de las cuentas para 2017, acuerdo clave #CMin „ Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 30 de diciembre de 2016

El president del Govern, Mariano Rajoy, ha definit 2016 com "l'any de la incertesa", pels successos inèdits i els "ensurts" ocorreguts dins i fora d'Espanya en els últims 12 mesos, però ha destacat que, després del "llarg i perniciós període d'interinitat i bloqueig polític ", finalment s'han "evitat mals majors "."Els últims temps d'acords i pactes estan permetent esmenar bona part de la deterioració i la desconfiança de 10 mesos de paràlisi política", ha dit Rajoy en la conferència de premsa convocada per fer balanç de l'exercici.Segons el parer del cap de l'Executiu, "s'ha trigat massa" a fer el que "van dictar la voluntat dels espanyols" expressada a les urnes "el sentit comú i el propi interès de la nació", encara que el Govern en funcions va fer "tot el possible per pal·liar les conseqüències del bloqueig polític ".D'aquesta manera, ha subratllat que Espanya ha viscut "situacions sense precedents com deu mesos de govern en funcions o una repetició electoral". No obstant això, creu que en els últims mesos s'ha aconseguit "corregir la imatge i la sensació d'inestabilitat gràcies als acords assolits" per formar govern -en al·lusió al signat amb ciutadans- però també per complir els compromisos amb Europa -la sendera de dèficit pactada amb el PSOE.Rajoy ha reconegut que una de les coses que més ha sorprès dins i fora d'Espanya és que la incertesa política no hagi afectat la recuperació econòmica, i ho ha atribuït a la "fortalesa" de la recuperació i també a les reformes realitzades pel seu Govern.És més, ha destacat la seva decisió d'aprovar, abans de les eleccions generals de 2015, els Pressupostos per al 2016 tot i les crítiques que va rebre. Segons la seva opinió, va ser una decisió "eficaç, prudent i responsable" ja que els comptes han estat "un parapet de seguretat" que ha sostingut la recuperació "en un context d'incertesa política".El cap de l'Executiu també ha destacat les "decisions inesperades i sobresalts polítics" que s'han viscut fora d'Espanya, començant pel "tomb polític d'indubtable magnitud" que ha suposat l'elecció de l'empresari Donald Trump com a president dels Estats Units.Les conseqüències, ha admès, no es veuran amb certesa fins que prengui possessió la seva administració. Rajoy també ha esmentat els referèndums a Colòmbia i a Itàlia i especialment el de Regne Unit, que suposarà la seva sortida de la UE.També ha destacat que a Europa aquest any s'han consolidat "forces extremistes de diferent signe polític, però totes obertament contràries al projecte d'integració europea". Aquestes forces, ha dit, "aprofiten els efectes més adversos de la crisi i busquen en el nacionalisme, a la xenofòbia o al comunisme respostes equivocades a reptes cada vegada més exigents".