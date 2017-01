Les víctimes mortals d'accidents de trànsit a Catalunya baixen un 13,1% el 2016

Les carreteres catalanes han registrat entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2016 un total de 153 víctimes mortals en accidents de trànsit, que suposa un 13,1% menys respecte el 2015, quan van morir 176 persones en accidents de trànsit, segons dades del Servei Català de Trànsit. En relació al 2010, any de referència per al compliment dels objectius del Pla de Seguretat Viària 2014-2016, hi ha un descens del 37,8% després que aquell any hi van haver 246 persones mortes per accident de trànsit a les carreteres catalanes.

Pel que fa al nombre de sinistres mortals, durant el 2016 a les carreteres catalanes se n'han registrat 125, mentre que l'any anterior n'hi va haver 158, que representa una reducció del 20,9%. En relació amb l'any 2010, quan hi va haver 212 accidents amb víctimes mortals a les carreteres catalanes, el nombre d'accidents ha baixat un 41%.

El nombre d'accidents de trànsit mortals s'ha reduït a les quatre demarcacions catalanes aquest 2016. També han registrat un descens pel que fa a les víctimes mortals, excepte la demarcació gironina, on enguany hi ha hagut deu persones mortes en només dos sinistres.

Tarragona

A la demarcació de Tarragona el nombre de víctimes mortals s'ha reduït un 18,9% respecte a l'any 2015, tot i el sinistre que hi va haver el passat mes de març a l'AP-7 a Freginals, amb tretze víctimes mortals i 36 ferits de diversa consideració. En total, al 2016 hi ha hagut 43 víctimes mortals a les carreteres tarragonines mentre que l'any anterior hi va haver 53 persones que van perdre la vida. Respecte al 2010, quan van morir 58 persones per sinistre viari a Tarragona, la reducció és del 25,9%.

Pel que fa al nombre d'accidents de trànsit mortals també hi ha hagut una reducció del 32,6% respecte al 2015 i del 38,3% en relació al 2010. Així, dels 47 sinistres mortals que hi va haver l'any 2010 es va passar a 43 el 2015 i a 29 al 2016.

Girona

Durant el 2016 a les carreteres gironines hi ha hagut 25 sinistres mortals amb una reducció del 13,8% respecte al 2015, quan hi va haver 29 accidents mortals, i del 54,5% en relació al 2010, amb 55 sinistres.

Així mateix, hi ha hagut un increment del 13,3% de les víctimes mortals per accident de trànsit a la demarcació de Girona arran de les deu víctimes mortals registrades en dos sinistres, concretament set persones mortes a la N-II a Pont de Molins i tres víctimes mortals en el sinistre que hi va haver aquest desembre a una pista asfaltada a Susqueda. En total, aquest 2016 hi ha hagut 34 víctimes mortals i el 2015 van haver 30 persones que van perdre la vida a les carreteres de la demarcació.

En relació a l'any 2010, però, el nombre de víctimes per accident de trànsit a Girona ha baixat un 47,7%, ja que aquell any hi va haver 65 persones mortes per sinistre viari.

Barcelona

A les carreteres de Barcelona el 2016 s'ha registrat un descens del 12,7% pel que fa a víctimes mortals, ja que dels 55 morts que hi va haver el 2015 s'ha passat a 48 persones mortes. En relació al 2010, amb 86 persones finades, la reducció ha estat del 44,2%.

Quant a sinistres mortals, també hi ha una reducció del 17,3% respecte a l'any 2015 i del 43,4% del 2010. Així, si l'any 2016 hi va haver 43 accidents mortals en zona interurbana a Barcelona, l'any 2015 van ser 52 i el 2010, 76.

Lleida

La demarcació de Lleida ha registrat el 2016 28 víctimes mortals per accident de trànsit amb una reducció del 26,3% respecte a l'any anterior, quan 38 persones van perdre la vida a la carretera. Destaca que la demarcació de Lleida el territori que registra més reducció de la sinistralitat interurbana respecte a l'any anterior. En comparació amb el 2010, quan hi va haver 37 persones mortes per accident de trànsit, el decrement és del 24,3%.

Sobre els sinistres mortals també hi ha una reducció del 17,6% tant respecte al 2015 com del 2010. Així, si l'any passat hi va haver 28 accidents mortals a les carreteres de Lleida, l'any 2015 i el 2010 van ser 34.