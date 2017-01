El primer nadó de l'any 2017 a Catalunya ha estat una nena, la Lara, que ha nascut a Salt (Gironès), segons ha informat el Departament de Salut a través del seu compte de Twitter. La Lara ha nascut a l'Hospital de Santa Caterina de Salt tot just inaugurat el nou any, quan passava un segon de la mitjanit. Tal com mana la tradició és previst que el conseller de Salut visiti la nena al centre hospitalari al llarg d'aquest diumenge al migdia.