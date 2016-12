A partir d'aquest diumenge, 1 de gener, el permís de paternitat s'ampliarà de dos a quatre setmanes per naixement d'un fill, adopció o acolliment familiar, sis anys després de la seva aprovació per llei.

Aquesta decisió s'emmarca dins de les mesures acordades pel Govern per afavorir la conciliació de la vida laboral i personal.

La iniciativa va ser exposada per la ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, davant la Comissió d'Ocupació del Parlament el passat 12 de desembre, al costat d'altres mesures que prepara el Govern per fomentar la conciliació, com la fi de la jornada laboral a les 18.00 hores.

L'execució de l'ampliació del permís de paternitat s'ha anat ajornant, any a any, després de l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat des que el 2009 tirés endavant la llei que augmentava a quatre setmanes el permís de paternitat a partir l'1 de gener de 2011.

Des de la seva implantació, cada any una mitjana de 240.000 treballadors s'han acollit a aquesta prestació, segons dades del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Entre gener i setembre d'aquest any, es van concedir 210.346 prestacions de maternitat (206.037 percebuts per la mare i 4.309 percebuts pel mare) per un import de 1.148 milions d'euros.

En el mateix període, es van concedir 184.093 prestacions de paternitat per un valor de 154 milions d'euros.

La Plataforma per Permisos Iguals i intransferibles de Naixement i Adopció (PPiiNA) considera que la reforma del permís de paternitat "és insuficient i està mal dissenyada".

Aquesta entitat assenyala que les quatre setmanes del permís de paternitat són la quarta part de les setze que dura el permís de maternitat, fet que suposa "una inacceptable desigualtat de drets".

María Pazos, una de les portaveus de la Plataforma, recorda que el ple del Congrés va aprovar en el passat mes d'octubre una iniciativa per ampliar a setze setmanes el permís de paternitat amb l'objectiu de equiparar-lo al de maternitat.

Per això, insta el Govern a establir amb urgència un calendari perquè els permisos de paternitat i maternitat siguin iguals, intransferibles i pagats al cent per cent.

La Unió d'Associacions Familiars (UNAF) també qualifica d ' "insuficient" la reforma del permís de paternitat, una reivindicació que les organitzacions socials plantegen al Govern des de fa anys, però que s'ha posposat una i altra vegada.

La presidenta de l'UNAF, Ascensió Iglesias, reclama que els permisos de maternitat i de paternitat siguin iguals i intransferibles per evitar que les dones assumeixin principalment les cures i siguin penalitzades en el mercat laboral.

Des de la UNAF, advoquen perquè hi hagi permisos de maternitat, de paternitat i parentals (un temps de cura per a la mare, un altre per al pare i un temps compartit) per tal que els dos progenitors es responsabilitzin per igual i els dos siguin vàlids per fer-se càrrec del fill en qualsevol moment.

Així mateix, convida l'Executiu a promoure polítiques de conciliació, "una qüestió d'Estat que afecta directament al benestar de les famílies, a cura de gent gran, menors i persones dependents, a la natalitat, a la productivitat i l'economia d'un país".