Un superesportiu per 16.200 euros. Aquest és el valor de taxació i el preu de sortida d'un Porsche 911 Carrera que pròximament subhastarà l'Ajuntament d'Avilés. El vehicle, matriculat al juny de 1986, va passar a ser de titularitat municipal després d'una operació desenvolupada a l'any 2009 contra el tràfic de drogues en què el seu propietari va ser detingut. Des de llavors, el cotxe de color vermell està estacionat al dipòsit municipal, situat a l'aparcament municipal de la Exposició, i cobert per una espessa capa de pols que enlletgeix la seva imatge esportiva. El Porsche 911 presenta tot i la brutícia que acumula bon estat exterior tot i que no roda almenys des de desembre de fa set anys, segons fonts municipals.