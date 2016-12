El president electe dels Estats Units, Donald Trump, va lloar aquest divendres la decisió del president rus, Vladímir Putin, de no respondre a les sancions nord-americanes amb mesures similars, i ha qualificat el líder rus d' "intel·ligent".



"Magnífica decisió (de V. Putin). Sempre vaig saber que era molt intel·ligent", ha assegurat aquest divendres Trump en un comentari al seu compte de la xarxa social Twitter.





Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart! „ Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de diciembre de 2016

El magnat va publicar aquest comentari després que dijous es desmarqués de la decisió del president dels EUA, Barack Obama, d'expulsar del país a 35 diplomàtics de Rússia i imposar sancions econòmiques contra organismes d'espionatge, individus i empreses de seguretat informàtica russos."És hora que el nostre país avanci cap a coses més grans i millors", va respondre Trump la nit de dijous a l'anunci de sancions a Rússia per la seva presumpta intervenció en les eleccions presidencials nord-americanes mitjançant atacs informàtics per afavorir-en detriment de la seva rival demòcrata, Hillary Clinton.Putin es va abstenir aquest divendres de respondre amb contramesures a les sancions de la Casa Blanca i va dir que no es rebaixaria "al nivell d'una diplomàcia irresponsable i d''estar per casa'".Aquesta no és la primera vegada que el pressent electe nord-americà lloa a Putin, de qui ha dit admirar la seva figura de líder fort, i amb qui ha mostrat un desig de canviar el rumb de les relacions bilaterals, a diferència de les tenses mantingudes per Obama .