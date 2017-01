2017: quatre eclipsis i una ´superlluna´

L'any astronòmic 2017 estarà marcat per diverses pluges d'estrelles, una superlluna al mes de desembre i quatre eclipsis solars -dos de sol i dos de lluna- al febrer i a l'agost. A més, possiblement es podran observar les 'Bootidas' de juny, una pluja que manté la incògnita del nombre de meteors que es produiran a l'hora.

En concret, l'any arrencarà amb les Quadràntides, una pluja de meteors que a la nit del 3 al 4 de gener tindrà el màxim d'intensitat. En aquest sentit, l'astrònom Antonio Pérez Verde, autor del bloc astrometrico.es, ha assenyalat que serà una les pluges més actives de l'any, juntament amb la Gemínides i les Perseides. A més, ha recordat que "la lluna s'amagarà a les 11:30 hores de la nit, per la qual cosa es va a veure bé i s'esperen fins a 200 meteors per hora".

Així mateix, Pérez Verde ha indicat en declaracions a Europa Press que per apreciar aquest fenomen és recomanable "qualsevol lloc allunyat de llum, tant urbana com natural" i, tot i que s'espera que es pugui observar des de qualsevol part d'Espanya, l'astrònom ha destacat que llocs com la Serra de Zamora, la muntanya de Conca o la d'Estella són zones molt fosques on es podrà apreciar amb molta claredat.

L'any continuarà amb un eclipsi penombral de Lluna en la nit del 10 a l'11 de febrer que, segons ha explicat Pérez Verde, "a primera vista no s'apreciarà però si a nivell fotogràfic". Aquest fenomen començarà a les 00:34 i finalitzarà a les 03:53 hores. En aquest mateix mes també es produirà un eclipsi anul·lar el dia 26, encara que a Espanya no es podrà observar i només serà visible a la meitat sud de Sud-amèrica i a la zona sud-oest de l'Àfrica, segons ha explicat l'astrònom.

Abril amb les Lírides

Per la seva banda, el 22 d'abril arribaran les Lírides, una pluja de meteors en les nits del 21 al 22 i del 22 al 23 amb una taxa d'activitat de 18 meteors / hora, encara que podrà variar i situar-se en valors de 90. A més, en aquesta ocasió, la Lluna si permetrà la visió d'aquesta pluja. Així mateix, en la nit del 23 al 24 es donaran les Pi-Puppidas amb 40 meteors / hora i que serà visible com més a prop s'estigui de l'hemisferi sud.

Mentrestant, la nit del 5 al 6 de maig es podran observar la pluja de les Pi-Aquàrides, que deixarà una activitat d'entre 40 i 85 meteors / hora, encara que la posició de la Lluna no serà favorable per a la seva observació.

Al juny, els dies del 6 al 9, s'han d'observar les Ariétidas Diürnes, que deixarà uns 30 meteors / hora, encara que serà difícil la seva visió. No obstant això, la matinada del 26 al 27 de juny arribaran les Bootidas amb un nombre indeterminat de meteors a l'hora. Així, Pérez Verde ha explicat a aquesta agència que es tracta d'una "pluja amb sorpresa ja que segons l'IMO, es podran observar entre 0 i 100 meteors / hora i la Lluna permetrà veure aquest fenomen".

Agost amb dos eclipsis i les Perseides

El 7 d'agost es produirà el segon eclipsi lunar de l'any que serà parcial des de la meitat Est de la península i penumbral des de la meitat Oest. Mentre que la nit del 12 al 13 es donarà la pluja d'estrelles de les Perseides, que s'estima tingui una activitat teòrica màxima de 150 meteors hora, encara que la Lluna, al 72% d'il·luminació, estarà present durant tota la segona meitat de la nit, de manera que les condicions no seran òptimes, segons ha avançat l'astrònom.

Per la seva banda, el dia 21 del mateix mes es produirà el segon eclipsi de Sol de l'any, que a Espanya es podrà observar a última hora de la tarda i que es veurà en la seva totalitat en el centre dels Estats Units en una línia que travessarà el país d'oest a est.

A l'octubre, del 20 al 21 es produirà una pluja sense gran intensitat, les Oriónidas, que deixaran uns 20 meteors / hora, encara que la Lluna estarà en fase de nova pel que no serà impediment per apreciar el fenomen.

Igualment, en la nit del 17-18 novembre arribaran les Leònides, amb 10 meteors / hora però amb una Lluna nova que facilitarà la visió d'algun meteor fugaç. La nit del 20 al 21 arribaran les Alfa-Monocerótidas, una pluja de 5 meteors / hora, encara que podria deixar un esclat superior als 400 meteors / hora.

Finalment, el mes de desembre deixarà l'única superlluna d'any a la nit del 3 al 4, situant-se a una distància de poc més de 350.000 quilòmetres a les 01:36 de la matinada. A més, durant la nit del 13 al 14 de desembre, es produiran les Gemínides amb 120 meteors / hora, on podrem gaudir-ne sense la presència de la Lluna fins passades les 03:30 de la matinada, segons ha indicat Pérez Verde.