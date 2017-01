Una sèrie de tres atemptats que tenia com a principal blanc a la comunitat xiïta ha sacsejat avui Bagdad i ha causat almenys 37 morts i 74 ferits, coincidint amb la visita oficial a l'Iraq del president francès, François Hollande.

Dos dels atemptats han tingut com a blanc el barri de Ciutat Sadr, una zona humil de majoria xiïta als afores de la capital iraquiana, segons fonts de la policia consultades per Efe.

L'atac més greu, que ha estat reivindicat pel grup gihadista Estat Islàmic (EI),ha causat la mort a 37 persones i ha deixat a altres 65 ferides, algunes d'elles de gravetat, quan un cotxe bomba ha explotat en una plaça abarrotada a les portes de un mercat a Ciutat Sadr.

Un comunicat de l'EI, difós a través de l'agència Amaq, vinculada als jihadistes, ha afirmat que aquest atac ha estat perpetrat per un suïcida i tenia com a blanc als musulmans xiïtes, als quals el grup extremista sunnita tracta com a "renegats".

La plaça 55, el lloc dels fets, s'ubica a l'entrada del mercat de Yamila, on es reuneixen cada matí desenes de treballadors, propietaris de botigues i clients, un factor que, segons les autoritats, ha contribuït a l'augment de la xifra de víctimes.