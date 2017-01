Consells per adquirir els dècims de la Loteria del Nen

La Loteria del Nen 2017 captarà l'atenció de milions de jugadors a tot Espanya. Tots ells durant les setmanes prèvies trien nombre en les administracions de loteria o per internet. Amb l'esperança posada en els milionaris premis que es reparteixen de nou el dia 6, els jugadors es mobilitzen per fer-se amb els preuats 'números de la sort '.

La compra de dècims i participacions de la Loteria del Nen 2017 suscita de vegades dubtes. Per evitar qualsevol problema o imprevist és convenient tenir clares algunes claus.

On comprar Loteria del Nen 2017?

Qualsevol administració oficial de Loteries i Apostes de l'Estat repartides per tota la geografia espanyola tenen a la venda dècims de Loteria del Nen. Però, si decideixes fer-te amb el teu dècim a través d'internet has de tenir en compte que el que faràs és reservar el seu nombre de manera electrònica.

La Loteria del Nen 2017 ha comprar-se en llocs autoritzats atès que s'han donat casos de falsificacions i dècims il·lícits. A més, és aconsellable comprar dècims que portin els corresponents logotips, codis i elements de verificació i si s'adquireix per internet s'ha de comprovar que la direcció comença per https: // o que té un cadenat o una clau al peu.

Tenen la mateixa validesa un dècim físic i un en línia?

Per descomptat. El dècim en línia s'ha de correspondre amb el dècim real, que l'empresa en línia reserva al teu nom. En dur a terme la compra per internet has de rebre un email de confirmació com a comprovant de la compra que ha d'estar corroborat per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre. Aquest e-mail té la mateixa validesa que un dècim físic.

Compres entre diverses persones

Quan una butlleta s'hagi comprat entre diverses persones, és recomanable fotocopiar, especificant la quantitat que aporta cada un i signant cada un dels pagadors. En el cas que el portador de l'original decideixi desvincular dels seus socis i intenti cobrar el premi íntegrament sense compartir-lo amb ningú, existiria la possibilitat de denunciar-i anar a judici per reclamar la part del premi corresponent a cada un.

Cal tenir present que a vegades la quantitat total que es juga no coincideix amb la que s'ha pagat perquè sol haver-hi una part de donació per a l'emissor de la participació. En aquest cas, el consumidor ha de tenir compte amb els incentius que pogués rebre si resulta premiat, que podrien tractar de blanquejar diners amb ofertes d'un percentatge superior a l'import total. Aquest tipus de transaccions serien perjudicials per al consumidor ja que, si s'accedeix a la venda, no podrà acreditar després davant Hisenda la procedència d'aquests diners.

Tots els bitllets premiats tenen un termini de caducitat que està indicat en el revers. Això no obstant, en el cas de la Loteria Nacional hi ha un mes com a màxim per al cobrament i tres mesos en el cas dels premis extraordinaris de Nadal i del Nen.

Un bitllet trencat té validesa?

Si el seu dècim està deteriorat has de presentar-lo en una administració de Loteries perquè aquesta, al seu torn, la remeti a Loteries i Apostes de l'Estat per a la seva revisió, donant Loteries l'ordre de pagament si així ho considera oportú. En cas que el dècim estigui massa deteriorat i persisteixin els dubtes sobre la seva validesa, es remet a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, que emet un informe a favor o en contra de ser pagat.