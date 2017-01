Un motí en una presó brasilera deixa 60 morts

Una baralla entre dos clans rivals en una presó de Manaus, capital de l'estat d'Amazones, ha acabat avui massacre, amb almenys seixanta morts, un succés que ha deixat patent la guerra pel control de les presons al Brasil.

La revolta ha començat al Complex Penitenciari Anísio Jobim (Compaj) la tarda de diumenge, quan membres de Família do Nord (FDN), que mantenen el control sobre la presó, va iniciar una disputa amb integrants del Primer Comando de la Capital (PCC), que manté el poder a la regió de Sao Paulo.

Desenes de persones han estat brutalment assassinades -amb esquarteraments i decapitaciones- i amuntegades en diverses àrees comunes del complex, situat als afores de Manaus.

La majoria dels assassinats són integrants del PCC, a qui la FND ha volgut enviar un "encàrrec" sobre el seu poder a la regió, segons ha informat avui el secretari de Seguretat Pública de l'estat, Sergio Fontes, en una roda de premsa.

"Només hi va haver morts en un costat. La FDN ha massacrat als suposats integrants del PCC i algun que altre pres. No hi ha hagut contrapartida de l'altra facció", ha precisat.

Per al secretari, la "massacre" ha estat "un capítol més de la guerra silenciosa" que el narcotràfic imposa al Brasil i que, al seu parer, "no pot ser enfrontada tan sols pels estats".