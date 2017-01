Puigdemont, entre els personatges que poden "arruïnar" el 2017

La prestigiosa publicació 'Politico' ha situat el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, entre el llistat de les dotze persones que poden "arruïnar" el 2017 a Europa. Per a la revista, Puigdemont és el màxim exponent del procés de "distanciament" de Catalunya i Espanya, i la seva voluntat de fer el referèndum d'independència el situa en una posició que podria ser incòmoda per a Europa. La publicació recorda que tant el govern espanyol com el Tribunal Constitucional insisteixen que el referèndum és "jurídicament inadmissible", i que mantenir la seva convocatòria "posa el govern de Madrid i l'administració catalana en risc d'una col·lisió tan espectacular com qualsevol cara a cara entre el Reial Madrid i el FC Barcelona". Això, diu, "obligarà les institucions europees i altres governs europeus a prendre partit", una situació que "preferirien" no tenir els estats. A més, afirma que "donat els nombrosos aspirants separatistes que hi ha a tot el continent, seria estrany que qualsevol país membre de la UE prengui part pel costat català".

Tot això i la incomoditat que generaria entre els estats europeus col·loquen Carles Puigdemont al sisè lloc del llistat de dotze personatges que, segons 'Politico', podrien "arruïnar" aquest acabat d'estrenar 2017. Al reportatge publicat s'inclou, junt al president català, personatges com l'assessor en Seguretat Nacional de Donald Trump, Michael Flynn; el líder del moviment italià Cinc Estreles, Beppe Grillo; l'exprimer ministre polonès i ultraconservador, Jaros?aw Kaczy?ski; el futur secretari de comerç dels EUA, Wilbur Ross; l'expresident de la república de França, Nicolas Sarkozy; el cap de gabinet del president de la Comissió Europea, Martin Selmayr; la comissària europea de la Competència i política d'esquerres, Margrethe Vestager; o el polític ultradretà neerlandès Geert Wilders. També comparteix llistat amb conceptes menys personalistes com les accions que puguin fer els 'hackers' russos, els editors dels tabloides britànics, o els fitxatges que puguin fer els xinesos entre el futbol europeu.