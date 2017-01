Estat Islàmic reivindica l'atemptat a Istanbul

El grup terrorista Estat Islàmic ha reivindicat aquest dilluns l'atemptat perpetrat durant una festa de la nit de Cap d'Any a la discoteca Reina d'Istanbul, en què 39 persones van perdre la vida i prop de 70 van quedar ferides.

L'organització ha reconegut l'autoria de l'atac en un comunicat i l'ha emmarcat dins la seva lluita "contra els protectors de la creu". "Un heroic soldat del califat va atacar una de les discoteques més famoses, on els cristians celebraven la seva festa apòstata", resa la nota.

El responsable de la massacre es va donar a la fuga i les autoritats turques encara no han aconseguit determinar-ne la identitat.

En busca de l'autor

La policia turca continua buscant l'autor de l'atac d'aquest Cap d'Any contra un selecte club nocturn de Istanbul, en què van morir almenys 39 persones i altres 69 van resultar ferides.

El primer ministre turc, Binali Yildirim, ha afirmat que l'atacant, que continua desaparegut, va deixar la seva arma a l'exclusiva discoteca 'Reina', situada a la riba europa del Bòsfor, on va irrompre cap a la 01.30 hora local (22.30 GMT) i va disparar indiscriminadament contra la gent que festejava l'arribada de l'Any Nou. "És un terrorista com ja els coneixem. Va disparar al policia de la porta, va entrar i va metrallar i va matar persones innocents. Llavors va deixar l'arma i va abandonar el lloc aprofitant el caos", assegura Yildirim.

El cap del govern no ha especificat el tipus de l'arma usada, que segons alguns testimonis era un fusell tipus kalàixnikov, mentre que altres parlen simplement d'una "arma automàtica". "He sentit que el terrorista anava vestit de Pare Noel. No és cert", ha afegit Yildirim, desmentint certes informacions basades en testimonis que l'home s'havia disfressat. Tot i així, el primer ministre ha assegurat que la policia compta amb alguns indicis sobre la seva possible identitat, sense donar més detalls.

Segons el diari Hürriyet, l'atacant va fugir del local enmig del caos generat pels trets i es va fer passar per un civil espantat. El rotatiu afegeix que, de les 39 víctimes mortals -25 homes i 14 dones-, 11 són de ciutadans turcs, 24 d'altres països, mentre que queden 4 cossos sense identificar.

Les autoritats n' han identificat set de nacionalitat saudita, quatre de l'Iraq, tres de Jordània, dos de l'Índia, dues de Tunísia, dos del Líban, una de Canadà, una de Síria, una d'Israel i una de Bèlgica. El club 'Reina' és un conegut lloc d'oci de l'alta societat d'Istanbul i freqüentat per celebritats, futbolistes i empresaris.

Un cambrer del local va indicar al diari Hürriyet que al local hi havia unes 500 o 600 persones festejant l'arribada del 2017. Segons relaten testimonis al mateix diari, nombrosos clients de la discoteca es van llançar al mar, i la Guàrdia Costanera va realitzar una operació de rescat per salvar-los.

El propietari del club, Mehmet Koçarslan, va assegurar al diari Hürriyet que els serveis secrets nord-americans ja havien avisat de possibles atacs una setmana abans i que s'havien pres mesures addicionals de seguretat a la vora del Bòsfor. La policia havia desplegat a uns 25.000 agentsper prevenir atemptats, després que el país es veiés colpejat per una onada d'atacs en els últims anys.