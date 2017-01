Una família monoparental asturiana formada per una dona i els seus dos fills urgeix al Principat l'actualització del seu salari social per evitar la sentència de desnonament que li podria deixar en el mes de febrer fora del pis de lloguer que ocupen. Débora García i els seus dos fills de curta edat -el més petit encara no ha començat el col·legi- estan pendents d'aquesta actualització, ja que ara tots els seus ingressos ascendeixen a 141,43 euros mensuals, corresponents al salari social.

La xifra és així de minsa perquè fins a setembre de 2014, explica la jove, comptava amb una altra ajuda de 426 euros per ser víctima de violència de gènere. Però aquesta ajuda, que tenia tres anys de durada, ja s'ha extingit. Des de llavors porta reclamant davant el Principat una actualització del seu salari social, fins al moment, "sense èxit".

Per l'habitatge que ocupa al carrer González Wess d'Avilés paga (o, més aviat, hauria de pagar) 370 euros mensuals. "La setmana abans de Nadal vaig anar a Oviedo, amb els meus últims 8 euros, i vaig demanar una vegada més que revisin el meu expedient", assegura.

Segons el seu relat, el treballador social d'Avilés que porta el seu cas li va assegurar que ja havia enviat diversos informes avalant la revisió del salari social que ella sol·licita amb la idea de pagar els seus deutes. Perquè els impagaments del lloguer han fet que els propietaris de l'habitatge reclamin als tribunals la seva renda, ja que el deute ja supera els 2.200 euros, i Débora García ja va rebre dues cartes de desnonament. "No tinc suport familiar, només les ONG m'ajuden", diu. La pensió que hauria de rebre del pare de les criatures la té reclamada en els tribunals. La jove té experiència laboral en hostaleria, però actualment està a l'atur a cura dels seus fills. "Quan al setembre comenci el petit a classe intentaré treballar als matins".