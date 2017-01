Josep Maria Álvarez advoca pel dret a decidir perquè Catalunya voti el seu Estatut

El secretari general d'UGT, Josep Maria Álvarez, es va mostrar ahir partidari del dret a decidir perquè els ciutadans de Catalunya puguin votar de nou el seu Estatut d'Autonomia, que va ser modificat pel Tribunal Constitucional. «Jo estic a favor del dret a decidir», va afirmar Álvarez en una entrevista a Ràdio Nacional, perquè «les situacions que han portat Catalunya a la situació en què està actualment requereixen que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya tornin a ser convocats (a les urnes), encara que només sigui perquè el Tribunal Constitucional va canviar un Estatut que havia estat votat».

D'altra banda, Álvarez, que no descarta la vaga general, encara que no sigui un «objectiu», proposa tres vies per fer sostenible la «guardiola» de les pensions: no incentivar contractes, que l'Administració pagui els costos estructurals de la Seguretat Social i, en tercer lloc, la igualació de les cotitzacions socials.