Montserrat diu que la llei de l'alcohol no serà intervencionista ni de multes

La ministra de Sanitat, Serveis i Igualtat, Dolors Montserrat, va assegurar ahir que la futura normativa per frenar el consum d'alcohol en menors «no serà intervencionista» ni «una llei de multes», sinó de «sensibilització i prevenció», i va advocar per traslladar aquest tema «a les aules». Dos mesos després de prendre possessió del seu càrrec, Montserrat va detallar, en una entrevista amb Efe, les seves propostes per a aquesta legislatura, entre les quals destaca l'aprovació d'aquesta llei, que està convençuda que tirarà endavant «amb consens». Aquesta norma es gestarà en el si de la Comissió Mixta Congrés-Senat per al Consum de les Drogues, que començarà els seus treballs al gener amb l'objectiu d'elaborar un informe previ a la redacció de l'avantprojecte de llei.