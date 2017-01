La patronal Dincat avisa que l'augment del sou mínim posa en risc el treball de discapacitats

L'augment del 8% del Sou Mínim Interprofessional (SMI) per al 2017 suposarà un cost de 6,7 milions per als Centres Especials de Treball (CET) sense ànim de lucre on treballen persones amb discapacitat que cobren aquest sou, la qual cosa posa en risc llocs de treball, segons la patronal Dincat.

L'associació de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya (Dincat) és una federació patronal que agrupa 300 entitats socials i representa els drets de més de 30.000 persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya i integra també 200 entitats sense ànim de lucre que utilitzen 7.000 treballadors discapacitats.

Dincat va demanar ahir ajuda a l'administració per assumir aquest nou cost de l'augment de l'SMI, ja que «la desitjable millora de les condicions salarials podria acabar generant la pèrdua de llocs de treball en les persones amb discapacitat amb especials dificultats si no s'acompanya de més recursos públics», va afirmar la presidenta de Dincat, Rosa Cadenas. Segons la presidenta de la federació, «les greus retallades sofertes des del 2011 han generat una situació econòmica precària que impossibilita a les entitats fer front a aquesta nova despesa», un increment que va entrar en vigor ahir i que situa el nou SMI en 707,70 euros al mes en lloc dels 655,20 que hi havia fins ara.

Dincat i l'Associació Empresarial d'Economia Social (AEES) s'han felicitat «per una mesura necessària que millorarà les condicions salarials de moltes persones amb discapacitat». Però alerten d'«els greus riscos que podria tenir per al manteniment dels llocs de treball existents en els CET sense ànim de lucre si les administracions públiques no destinen més recursos a la inclusió laboral de les persones amb discapacitat amb especials dificultats». Per evitar que es perdin llocs de treball, la patronal urgeix a l'Estat i al Govern català «que contemplin una dotació pressupostària suficient per a les subvencions als CET que incorpori l'increment que suposarà l'actualització de l'SMI per a les persones amb discapacitat amb dificultats especials». La pujada no afecta els CET lucratius centrats en col·lectius amb discapacitat més lleu.