Detenen un fals metge que feia circumcisions a menors per 150 euros

Agents de la Policia Nacional han detingut a Múrcia l'administrador i màxim responsable d'una clínica mèdica clandestina després de fer-se passar per metge, usurpant la identitat d'un antic soci, i realitzar, tant a la Regió de Múrcia com en altres províncies espanyoles, circumcisions a menors, sense tenir titulació acadèmica en la branca sanitària. A més del principal responsable de la clínica han estat arrestats dos dels seus col·laboradors; un d'ells per un delicte de lesions causades a un nadó de tres mesos, que va haver de ser ingressat a l'UCI pediàtrica en estat d'inconsciència i amb tremolors.

Com a conseqüència de les investigacions s'ha clausurat la clínica, l'administrador i màxim responsable era el fals metge. En aquest lloc es practicaven les intervencions quirúrgiques, principalment a clients del municipi murcià, tot i que l'establiment no tenia autorització de funcionament. El titular de la clínica, sense titulació sanitària reconeguda, a més de realitzar en aquest lloc les intervencions, es traslladava per totes les províncies espanyoles on era requerit.

Durant el registre al consultori clandestí es van obtenir considerables indicis de la pràctica il·legal de la medicina en el mateix, ja que es va trobar nombrós material quirúrgic i sanitari fungible, medicaments, tots ells caducats i fins i tot un d'ells il·legal en no estar autoritzat per la legislació sanitària espanyola, per la qual cosa es va procedir al seu tancament així com a la immobilització dels productes sanitaris caducats.

Esterilització amb rentavaixelles

A més de les intervencions que realitzaven a la clínica, en moltes ocasions, sobretot quan els pacients residien fora del municipi de Múrcia, el principal investigat es traslladava a qualsevol part d'Espanya per realitzar aquesta pràctica quirúrgica en entorns domèstics, sense les més mínimes condicions higiènic sanitàries i esterilitzant l'instrumental mèdic mitjançant l'ús de rentavaixelles, amb el consegüent risc per a la salut del pacient. També administrava als pacients, menors d'edat i en la seva gran majoria nadons, anestèsics abans de la intervenció, sense realitzar un preoperatori, sense consulta prèvia sobre possibles al·lèrgies o reaccions adverses.

Nadó ingressat a l'UCI pediàtrica

A més del principal responsable de la clínica han estat arrestats dos dels seus col·laboradors. A un d'ells se li imputa un delicte de lesions causades a un nadó de tres mesos que va haver de ser ingressat a l'UCI pediàtrica en estat d'inconsciència i amb tremolors al cos. L'anestèsia utilitzada, que podria haver arribat a una quantitat tòxica, hauria estat la causant d'aquests símptomes, que van aparèixer després d'haver practicat la circumcisió sobre una taula llitera en un domicili de Múrcia. Els detinguts en l'operació són tres homes, d'entre 22 i 45 anys d'edat, un d'ells de nacionalitat marroquina i els altres dos espanyols d'origen libanès.

Les investigacions han estat portades a terme per agents de la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres de la Prefectura Superior de Policia de la Regió de Múrcia i de la Brigada Local d'Estrangeria i Fronteres de la Comissaria de Cartagena; amb la col·laboració de la Inspecció de Serveis, Establiments i Centres Sanitaris i el Servei d'Ordenació i Atenció Farmacèutica, dependents de la Direcció General de Planificació, Investigació, Farmàcia i Atenció al Ciutadà de la Regió de Múrcia, així com de la Inspecció de Treball .