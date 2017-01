El PP plantejarà una reforma constitucional «amb consens des del punt de partida»

El Partit Popular ha presentat la ponència econòmica i d'administració territorial que discutirà i provarà en el proper congrés dels populars, previst per al febrer. En aquest text, el partit deixa clar que vol que el seu document estratègic en matèria territorial tanqui la porta a qualsevol possibilitat d'admetre la convocatòria d'un referèndum d'autodeterminació, i rebutjarà les iniciatives «unilaterals» en aquest sentit. La ponència també parla de reformar la Constitució espanyola, però condicionant-ho al fet que hi hagi un «consens des del punt de partida», que es pacti abans d'iniciar la modificació quins elements es tocaran i fins a quins límits. El text del congrés dels populars també aposta per un model d'Estat basat en «les autonomies», que barri el pas a les iniciatives més federals que puguin aparèixer, s'hi reivindica «el paper del Senat» i es pretén donar més pes a la Conferència de Presidents Autonòmics.

El document defensa «la sobirania nacional», de la qual assegura que «és exclusiu titular el poble espanyol». «Defensem la integritat de la sobirania nacional, com a qualitat inherent i indelegable del poble espanyol, de la qual ningú pot disposar de forma autònoma i que ningú hauria de qüestionar de forma unilateral», s'afirma amb rotunditat, i afegeix que el PP «reafirma que no té cabuda al nostre país, en la nostra Constitució i en el nostre ordenament jurídic, un referèndum d'autodeterminació». A més de tancar així la porta a cap possibilitat de pactar una consulta, la ponència destaca que això «vol reconèixer el valor de la unitat de la nació espanyola, com a suma de vocacions i voluntats».

Com a resposta al conflicte ter-ritorial –tot i que no s'emmarca exclusivament en aquest camp-, el text que el PP debatrà accepta l'impuls d'una reforma de la Constitució espanyola, tot i que condicionada a posar-hi límits i topalls. «Qualsevol reforma que es plantegi ha d'anar inexcusablement acompanyada d'un consens en el punt de partida i en l'horitzó d'arribada. Ha d'existir un acord previ sobre quins problemes es detecten i quines solucions es plantegen. Ha de definir-se clarament de quina forma s'abordaran i quin grau d'acord existeix sobre aquest tema», asseguren al document els populars, que avisen que fer una reforma de qualsevol altra manera «suposaria un exercici polític irresponsable i arriscat, ja que qualsevol reforma constitucional hauria de concitar el consens assolit per a la seva aprovació».

Respecte del model d'Estat, el PP no parla en cap moment d'una evolució ni de grans diferències amb l'actual, i es limita a plantejar un aprofundiment de «l'Estat autonòmic» i «de les autonomies». «El Partit Popular defensa un model basat en els principis constitucionals de la indissoluble unitat de la nació espanyola i la garantia del dret a l'autonomia de les nacionalitats i regions que la integren. Creiem en les virtuts de l'Estat autonòmic i en els avantatges que aporta en la proximitat a les preocupacions, problemes i particularitats de cada comunitat autònoma i dels seus ciutadans. De la mateixa manera que considerem que aquesta proximitat no hauria de suposar un motiu per distanciar-se d'aquest gran projecte compartit que és Espanya», expliquen al text.

A més, els populars aposten per «una millora del model autonòmic dirigida al seu enfortiment i basada en la lleialtat constitucional i institucional, prenent com a base les premisses que hi ha en els pilars del pacte constitucional del 1978 i atenent també els grans reptes que afronta el país». I alerten que podria aprofundir-se en un control més gran de les comunitats i en l'exigència d'eliminar alguns organismes. D'altra banda, la ponència vol ser també una «reivindicació» dels «mecanismes existents per conjugar el diàleg entre el govern de la nació i les comunitats autònomes i per afavorir la coresponsabilitat en l'exercici de les seves funcions», que considera «perfectament vàlids, i que han de ser reforçats com a tasca essencial per enfortir els pilars del benestar».