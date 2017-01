Un sopar de Cap d'Any d'autèntic malson

"Reconec que el servei del sopar va ser nefast, però nosaltres ens n'anem a la ruïna perquè els clients se'n van anar sense pagar, vam haver de donar el sou als cambrers i a l'orquestra, i encara hem d'abonar el menjar i el lloguer de la vaixella ".

El propietari de "El Olivo", a el Escamplero, Oviedo, va començar l'any de la pitjor manera possible en organitzar un sopar de Cap d'Any al més pur estil dels restaurants que protagonitzen "Pesadilla en la cocina", el programa de televisió en el qual el xef Alberto Chicote tracta de reactivar negocis a punt del tancament. El Cap d'Any va sortir tan malament que va haver d'intervenir la Guàrdia Civil per posar ordre.

Un total de 340 comensals van omplir el local atrets per un sopar de cap d'any a 35 euros per persona que incloïa un entrant, tres plats, postres, dolços nadalencs, raïm de la sort i cotilló, sopes d'all i xocolata amb xurros, rioja , albariño, xampany i fins i tot ball amenitzat per una orquestra. No obstant això, ni el raïm ni el vi van arribar per a tothom.

"Vam menjar amb l'abric posat i gairebé sense llum". Un dels clients, que va sopar amb una vintena d'amics i nens d'entre set i dotze anys, molt indignat per la "pèssima organització", assegura haver donat un avançament de 265 euros i altres 352 euros el dia del sopar. Segons el seu relat, els van asseure en una taula i un saló diferent al que havien pactat. "Feia fred, no hi havia llum i van trigar una hora a engegar. Les copes estaven usades i el vi blanc no hi era". El preu era de 35 euros i 18 per al menú infantil. Van assistir 340 persones. Algunes afirmen haver abonat el compte o un senyal, però d'altres es van anar sense obrir la cartera. "Hi va haver taules de 25 que només van prendre la sopa de marisc i es van negar a pagar", explica un cambrer.

Segons l'amo, només dos-cents clients van poder celebrar les campanades amb dotze grans de raïm i el vi es va esgotar molt aviat. "La resta s'ho van menjar tot: el còctel de benvinguda, la sopa de marisc, el llenguado i l'espatlla d'anyell", va explicar ahir el propietari de l'establiment, que atribueix la pèssima organització al seu soci, o almenys a un home que estava a punt de convertir-se en soci del restaurant. "No va aconseguir el raïm i les coses es van torçar. A la meva dona, que era allà ajudant, li va venir un atac d'ansietat i està fatal".

I és que la nit a "El Olivo" va anar de mal en pitjor perquè també es va espatllar el forn "de sobte". El que no va ser tan de sobte va ser l'enuig dels comensals i el mosqueig dels nou cambrers contractats, que van arribar a demanar cinc euros a cada client perquè creien que no cobrarien el sou. Pel que sembla, van pensar que l'amo i el seu futur soci havien marxat, deixant-los sols amb 340 persones enfadades i l'orquestra en meitat de l'actuació. Sense pensar-s'ho dues vegades, un d'ells va demanar el micro a la cantant i va dir: "Bona nit. Els amos han marxat i no ens pagaran. Si us plau, podrien posar cinc euros perquè cobrem la jornada?".

Alguns van treure la cartera, però algú va trucar a la Policia Nacional, que al seu torn va avisar la Guàrdia Civil perquè l'incident estava a la demarcació de la Benemèrita. En realitat, els amos eren al restaurant lluitant contra els elements i la intervenció es va quedar en un part d'incidències perquè els nou cambrers van cobrar (1.500 euros a repartir).

És més, segons el propietari, ell hi va ser fins a la matinada "mentre hi havia gent amb tan poca vergonya que es va quedar a prendre cubates fins a dos quarts per la cara". Aquest hostaler insisteix que els comensals van marxar sense pagar, tot i que admet que va cobrar per avançat, dos o tres mesos abans, "150 euros d'una taula i 50 d'una altra".

Les reaccions a les xarxes socials no s'han fet esperar: "(...) vam anar a sopar al costat d'altres 300 persones i va ser un desastre (...) En 58 anys que tinc mai he vist res de semblant".