Els catalans jugaran menys de 13 euros per persona en la loteria del Nen

Els catalans jugaran de mitjana menys de 13 euros en dècims del sorteig extraordinari del Nen, que se celebrarà aquest divendres, segons ha informat Loteries i Apostes de l'Estat, que ha posat a la venda a Catalunya gairebé 5 milions de dècims amb un valor de més de 98,4 milions d'euros.

El segon sorteig de loteria en importància, després del de Nadal, no suscita tanta expectació com el de la Grossa, que aquest any amb prou feines va deixar un pessic de 40 milions a Barcelona.

Per al sorteig de divendres, Loteries i Apostes de l'Estat ha consignat als establiments de Catalunya 4.923.584 dècims, encara que molts no es vendran i seran tornats abans del sorteig. Loteries i Apostes de l'Estat ha consignat un total de 7,2 milions d'euros en dècims a la província de Tarragona, l'equivalent a poc més de 9 euros per persona, la qual cosa la situa com la segona província espanyola, després de Huelva, que menys juga a aquesta loteria.