Crítics del PSOE obren un local a 500 metres de la seu central

La plataforma Recupera PSOE, integrada per crítics amb la gestora socialista, ha posat en marxa un local al carrer Ferraz de Madrid per promoure l'afiliació de nous militants per tal que les primàries per elegir el nou secretari general tinguin la màxima participació.

L'oficina està situada al número 10 de Ferraz, a uns 500 metres de la seu federal del PSOE, que està ubicada al mateix carrer. «Recupera PSOE. Afilia't. Què ningú decideixi per tu», és el rètol que llueix a l'aparador de l'immoble, el lloguer del qual ha estat finançat amb aportacions voluntàries dels militants que formen part de la plataforma.