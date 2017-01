Dimiteix per sorpresa l'ambaixador britànic davant la UE

L'ambaixador britànic davant la Unió Europea (UE), Ivan Rogers, va presentar la seva dimissió inesperadament i sense revelar-ne els motius, menys de tres mesos abans de l'inici formal del procés negociador del Brexit entre Londres i Brussel·les.

En un breu comunicat, un portaveu del govern de la conservadora Theresa May es va limitar a assenyalar que Rogers renunciava com a representant permanent del Regne Unit per al bloc comunitari «uns quants mesos abans» de la seva marxa, prevista per al novembre.

La nota, divulgada per Afers Exteriors, afegia que el diplomàtic «ha pres ara aquesta decisió per tal de permetre que es nomeni un successor abans que el Regne Unit activi l'Article 50, abans de final de març».

La dimissió es produeix 15 dies després que s'originés una gran polèmica per haver afirmat que requeriria una dècada tancar un acord comercial entre el Regne Unit i la UE després del Brexit.