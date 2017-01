El PSOE, Podem i C's demanen la destitució de Trillo pel cas Yak-42

El dictamen del Consell d'Estat que responsabilitza el ministeri de Defensa de l'accident del Yak-42 va portar ahir el PSOE, Podem i Ciutadans a exigir la destitució de Federico Trillo com a ambaixador al Regne Unit, cosa que el cap del govern, Mariano Rajoy, va rebutjar perquè el cas ja està «substanciat judicialment» el cas.

Les conclusions del dictamen del màxim òrgan consultiu del Govern apunten que Defensa havia d'haver adoptat mesures davant els indicis d'inseguretat detectats en el transport contractat per al trasllat de les tropes.

El PSOE va reclamar la destitució «fulminant» de Trillo del seu actual càrrec d'ambaixador a Londres per haver estat al capdavant de Defensa el maig del 2003, quan va tenir lloc el sinistre en què van morir 62 militars espanyols quan tornaven de la missió a l'Afganistan. A la demanda de destitució s'hi va unir el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, que va assegurar que «un govern a l'alçada de la seva gent no pot mantenir Trillo com a ambaixador després de l'informe del Consell d'Estat». També s'hi va sumar més tard Ciutadans, que al principi no havia pensat exigir cap mesura concreta perquè, segons va explicar el vicesecretari general del partit, José Manuel Villegas, abans volien estudiar amb detall l'informe. Sí que va dir que l'Estat «no pot tapar» el que s'ha fet malament, ni «intentar ocultar» la responsabilitat d'un ministre, en al·lusió a l'exministre Federico Trillo.

L'exsecretari general del PSOE Pedro Sánchez també es va referir a Twitter a Federico Trillo: «mantenir Trillo com a ambaixador és responsabilitat única de Rajoy. És indigne que representi Espanya davant un altre país».

PSOE, Units Podem i també Ciutadans van demanar la compareixença de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, perquè doni explicacions pel dictamen i expliqui si preveu adoptar alguna mesura.

Rajoy va dir desconèixer el dictamen, però, en tot cas, va recordar que el cas del Yak-42, que «va passar fa moltíssims anys», «ja està substanciat judicialment», després que l'Audiència Nacional decidís arxivar el procediment penal obert contra mitja dotzena de comandaments militars. «Han tret un dictamen sobre això? No ho he vist. Però jo crec que ja està substanciat judicialment el que calia substanciar, no?», va afirmar Rajoy als mitjans després de la seva caminada habitual per la Ruta da Pedra i da Auga (Pontevedra), on passa les festes nadalenques. El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, també va considerar injustificada la petició perquè sigui destituït, i va destacar que la tasca actual de Trillo «és diferent» de la de fa dues dècades.

L'Associació de Familiars de Víctimes del Yakolev 42 va destacar el suport moral que suposa l'informe del Consell de l'Estat, i es pregunta qui es disculparà ara.