Rufián, sobre la campanya dels fanalets: «No m'agrada»

El diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián ha admès avui que "no li agrada" la campanya de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) per rebre els Reis d'Orient a Vic amb fanalets independentistes, iniciativa que ell "no faria", si bé ha retret a C's i PP per la seva "polèmica orquestrada".

L'ANC i Òmnium Cultural han iniciat una campanya per animar la població a rebre amb "fanalets de l'estelada" els Reis d'Orient en la cavalcada del 5 de gener a Vic (Osona) -que serà retransmesa per la cadena autonòmica TV3-, la qual cosa ha generat crítiques tant de PP, C's i PSC com del mateix president del Govern, Mariano Rajoy, i entitats com Societat Civil Catalana.

En declaracions a Telecinco, Rufián ha recordat que "fa quatre anys que l'ANC i Òmnium fan aquest tipus d'acte", per la qual cosa "sorprèn que C's i PP ara sí que s'interessin per Vic, una ciutat on no tenen representació i en la que competeixen amb el digníssim PACMA per l'últim lloc i amb Plataforma per Catalunya, un partit xenòfob".

"Si la pregunta directa és si a mi m'agrada (la campanya), la resposta és no, no m'agrada. I jo la faria? No la faria. Però em sembla una polèmica una mica orquestrada, sobretot per part de C's, que és molt procliu a aquesta mena de polèmiques", ha insistit.

Rufián ha considerat "exagerada" la polèmica, ja que "forma part de la tradició ciutadana de Vic", encara que ha insistit: "Estic d'acord en que està fora de lloc i personalment no m'agrada el que passa a Vic, però sabem perfectament que forma part d'una cortina de fum i una polèmica orquestrada per C's i PP".

A més, el diputat republicà ha apuntat que el procés sobiranista "ha demostrat que no és antires", ja que "si l'independentisme és tan ampli a Catalunya és perquè va superar el seu antiespanyolisme", en contrast amb "l'unionisme reaccionari, que si és tan minoritari a Catalunya és perquè no supera el seu anticatalanisme".