Augmenta l´activitat gripal a Catalunya

L´activitat gripal a Catalunya continua creixent i la taxa ja s´ha situat en 223,87 afectats per cada 100.000 habitants, el que representa el doble del llindar, fixat en 110,7 casos, segons dades del Departament de Salut corresponents a la setmana del 26 de desembre a l´1 de gener. Tot i així, encara es considera que el nivell d´activitat és baix. Aquesta taxa es correspon amb l´increment esperat per aquesta setmana i està, per segona setmana consecutiva, per sobre del llindar epidèmic establert aquesta temporada. El sector de població on ha crescut més la incidència de grip ha estat en els menors de cinc anys. D´altra banda, durant aquesta setmana s´han produït 11 ingressos en els hospitals de la xarxa sentinella (49 des de l´inici de la temporada).

En tots els casos, ha estat per casos de grip A i amb múltiples factors de risc. Segons Salut, el 86% dels afectats no estaven vacunats.

El Departament ha remarcat la necessitat que la població utilitzi el dispositiu més adequat per al seu problema de salut. La major part dels processos virals respiratoris remeten espontàniament, amb pocs dies de durada i amb símptomes d´intensitat lleu o moderada, i habitualment no requereixen atenció sanitària.

Durant la setmana del 29 de desembre al 4 de gener, els professionals de l´Institut Català de la Salut (ICS) han atès un total de 15.637 urgències hospitalàries, una xifra lleugerament inferior a la de la setmana anterior (15.841 atencions). D´aquestes, 13.050 corresponen a població adulta, mentre que la resta -2.587, un 16,5%- correspon a població pediàtrica. Del total d´urgències ateses, han acabat amb ingrés una mitjana del 12,6%.

Pel que fa a l´activitat dels Equips d´Atenció Primària de l´ICS, en aquesta setmana s´han registrat 524.067 visites, el que suposa un 5,6% més que la setmana anterior. Pel que fa als centres d´atenció continuada (CUAP´s i Punts d´Atenció Continuada), s´han atès 50.863 visites, el que suposa un 23% més que respecte les xifres habituals en aquestes dates.