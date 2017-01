L´ANC triplica la venda de fanalets amb l´estelada

L'ANC d'Osona ha distribuït en dos dies un total de 1.500 fanalets amb l'estelada, el triple del que preveien inicialment. Des de l'entitat han fet mans i mànigues per aconseguir més fanalets i, segons ha explicat a l'ACN la coordinadora de l'entitat, Jess Carol, "estem treballant per poder-ne tenir alguns més per aquesta tarda". La polèmica generada al voltant dels fanalets independentistes ha agafat per sorpresa la territorial de l'ANC i Carol considera que "davant del rebombori generat la ciutadania s'ha bolcat en el fanalet i la demanda ha anat creixent". De fet, la gran repercussió ha portat que persones vingudes de Torredembarra, Calella, Figueres o Barcelona s'hagin desplaçat fins a les parades que l'ANC ha muntat a la Rambla del Passeig de Vic per aconseguir un fanalet.

L'estoc que tenia inicialment l'Assemblea Nacional Catalana de fanalets amb l'estelada era de 500 unitats, però davant de la creixent demanda que hi ha hagut, la coordinadora de l'ANC d'Osona, Jess Carol, ha explicat que han hagut de fer "mans i mànigues" per disposar de més unitats. Així doncs, en els dos dies que hi ha hagut instal·lada la parada de l'entitat a la Rambla del Passeig de Vic se n'han distribuït fins a 1.500. De fet, a la Llibreria Anglada de Vic, un altre dels punts de distribució, ja han penjat un cartell a la porta anunciant que s'han esgotat.

Carol considera que el gran rebombori que s'ha generat al voltant de la proposta ha provocat que "la ciutadania s'hi hagi bolcat i la demanda hagi anat creixent". La coordinadora de l'entitat a Osona creu que en moltes cavalcades del país es podran veure fanalets amb l'estelada i ha recordat que la iniciativa es du a terme des de l'any 2012, cosa que fa que "molta gent conservi els fanalets dels anys anteriors".

La polèmica pels fanalets es va desencadenar dilluns, en anunciar-se des de les seccions locals de Vic d'Òmnium i l'ANC la convocatòria animant als assistents a la cavalcada dels Reis a portar fanalets amb estelades. Posteriorment, van afirmar que era un esdeveniment que es ve fent des del 2012 La iniciativa, però, va rebre nombroses crítiques polítiques, especialment des del PPC i C's, va aixecar un gran rebombori a les xarxes socials i el Govern de la Generalitat se'n va voler desmarcar tot i assegurar que "la respectava". Fins i tot algunes veus autoritzades del món independentista ho han criticat, com el diputat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufian, que va dir que la proposta "grinyola" i que ell no ho hauria convocat. En canvi, el president nacional de l'ANC, Jordi Sánchez, va emmarcar l'acció "dins la normalitat". De la seva banda, Òmnium s'ha desmarcat de la iniciativa i ha assegurat que "no concorda" amb els plans de l'entitat.