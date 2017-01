El PSOE busca una relació de «simetria» i «lleialtat» amb el PSC

El PSOE confia a establir amb el PSC unes condicions «clares» de «simetria», «equilibri» i «lleialtat» que defineixin la relació futura entre les dues organitzacions.

Així ho va exposar el portaveu de la gestora que dirigeix el PSOE, Mario Jiménez, en ser preguntat pels dos mesos que es van donar el PSOE i el PSC per a la discussió interna sobre els seus mecanismes de relació, que conclouen aquest gener. «L'important és», va dir Jiménez, que el PSOE i el PSC facin «un procés de clarificació per impedir que en el futur puguin tenir lloc disfuncionalitats o problemes com els que s'han produït en algun moment, que cap de les dues organitzacions» volen.

El portaveu de la gestora va dir que no s'ha fixat un termini per a la discussió interna i que els dos partits segueixen «treballant» amb totes les qüestions importants des del punt de vista polític i organitzatiu sobre la taula.

Va incidir que «no hi ha res decidit en cap matèria», encara que les dues formacions no han «parat de parlar i d'intercanviar trucades i documents». «Acordarem el que sigui millor per garantir el projecte polític que compartim i perquè des del punt de vista organitzatiu les coses funcionin raonablement». La decisió del PSC de no acatar la resolució del Comitè Federal que va canviar el no a Rajoy per l'abstenció va obrir una crisi amb la direcció del PSOE, les conseqüències de la qual van abordar en una trobada celebrada el novembre.