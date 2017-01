La UDEF acusa dos alts càrrecs del PP de pressionar per aconseguir fons per als Pujol

La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) va acusar ahir dos alts càrrecs del Partit Popular de «pressionar la Moncloa» a favor de la família Pujol perquè pogués aconseguir finançament públic. Amb aquests diners haurien desenvolupat contractes d'obres d'enginyeria en diversos països africans.

Segons El Mundo, la policia judicial ha presentat a l'Audiència Nacional un informe en el qual implica l'exministre de Ciència i Tecnologia i exsecretari d'Estat de Comerç Juan Costa, i l'exsecretari d'Estat de Comerç José Manuel Fernández Norniella en l'obtenció de fons públics per a l'empresa Ibadesa, participada per Jordi Pujol Ferrusola i vinculada a José Ferrer d'Egaña López del Ferro, nebot del marit de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Segons la policia, l'entramat que gira al voltant de l'empresa ha estat utilitzat durant els últims anys «per a fins criminals», i va tenir el «suport d'organismes públics espanyols» per emprendre nombrosos projectes en països com el Gabon i el Marroc.