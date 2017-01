La Loteria del Nen 2017 reparteix avui 630 milions

La Rifa Extraordinària del Nen de la Loteria Nacional repartirà aquest divendres 6 de gener un total de 630 milions d'euros, fet que suposa el 70% de l'emissió en premis, segons ha anunciat la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE).

En concret, el primer premi repartirà 2.000.000 euros per sèrie (200.000 al dècim); el segon estarà dotat amb 750.000 euros per sèrie (75.000 al dècim); i el tercer premi repartirà 250.000 euros per sèrie (25.000 al dècim). D'aquesta manera, l'emissió d'aquesta rifa puja a 45 sèries de 100.000 bitllets cadascuna, al preu de 200 euros el bitllet, dividit en dècims de 20 euros. Així, el total de l'emissió és de 900.000.000 d'euros.

Igual que a l'edició del 2016, la Rifa del Nen torna a sortir el 2017 del seu emplaçament habitual, al saló de Sortejos de Loteries, per celebrar-se a les 12.00 hores en el Cercle de Belles d'Arts de Madrid, pel sistema de Bombos Múltiples.



Aquest any s'espera que cada espanyol gasti una mitjana de 16,9 euros a comprar dècims per a la Rifa del Nen, 0,09 cèntims més que el 2016, segons la xifra de consignació per habitant de SELAE, mentre que un estudi de Ventura24.es sobre els hàbits de compra i consum de la loteria del Nen 2016 revela que els compradors de loteria per internet realitzen una despesa mitjana de 46 euros per persona, un euro menys que el 2015.

Respecte a les terminacions favorites de la sort en aquesta rifa, l'estadística mostra que és el 0, en haver sortit en el primer premi en un total de 21 ocasions. Li segueix en freqüència d'aparició el número 7, que ha aparegut en 14 ocasions, seguit del número 9 amb 13 aparicions.

Davant de la creença estesa entre molts espanyols que es poden guanyar més diners amb la rifa del Nen que amb la de Nadal, fonts de Loteries han explicat a Europa Press que això està relacionat amb què en la tradicional rifa de gener existeixen tres reintegraments, mentre que en el del 22 de desembre n'hi ha un, el de la Grossa.

Així, el programa de premis de la rifa de Nadal inclou reintegraments de 200 euros a cadascun dels bitllets la última xifra dels quals sigui igual a la que obtingui la Grossa. Tot i això, el Nen reparteix premis a reintegraments de 200 euros cadascun per als bitllets la última xifra dels quals sigui igual a la del primer premi, a la de la primera extracció especial d'una xifra, i a la de la segona extracció especial d'una xifra.

La ciència també avala aquesta explicació i és que Manuel de León, investigador de l'Institut de Ciències Matemàtiques (ICMAT), ha aclarit a Europa Press que és més probable guanyar en la Rifa del Nen que al de Nadal perquè té més premis i, per tant, hi ha més reintegraments. "Augmenta la probabilitat que et toqui alguna cosa", conclou.



Predilecció per Madrid

La Rifa del Nen té predilecció per Madrid a causa que és la població de tot Espanya on en més ocasions ha recaigut el primer premi, amb 41 vegades, l'última d'elles l'any 2016, segons les dades de SELAE recollides per Europa Press, que revelen que la segona població més premiada és Barcelona, on el primer premi d'aquesta rifa ha caigut en 35 ocasions, seguit de Bilbao (17 vegades), València (14 vegades) i Sevilla (10 vegades).

D'altra banda, les dades mostren que aquest primer premi ha caigut sis vegades a Palma de Mallorca, Sant Sebastià i Saragossa. A més, fins al 2016, l'única població a ser premiada en 5 ocasions va ser l'asturiana Gijón.

Alhora, en quatre ocasions el primer premi ha regat de milions les poblacions d'Oviedo, Jerez de la Frontera, Santander, Granada, Màlaga, Múrcia i Las Palmas de Gran Canaria; mentre que en tres ocasions el premi ha caigut a Almeria, Lleó, Palència, Logronyo, Salamanca, Valladolid i Getxo.