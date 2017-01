Almenys cinc víctimes mortals en un tiroteig en un aeroport de Florida

Almenys cinc persones van morir i vuit van resultar ferides avui a l'Aeroport Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (EUA), després que una persona, que ja va ser detinguda, obrís foc a la zona de recollida d'equipatges, van informar mitjans locals. Hores després va tneir lloc un segon tiroteig al mateix aeroport.

Scott Israel, agutzil del comtat de Broward, on es troba l'aeroport de Fort Lauderdale, va dir anit que era «massa aviat» per saber si el tiroteig era un acte de terrorisme. L'oficial de Broward, situat al nord de Miami, va indicar que l'autor del «horrible incident» sembla que va actuar sol, i va ser detingut sense oferir resistència i col·labora amb les autoritats.

«L'FBI haurà de determinar si es tracta d'un acte de terrorisme», va indicar. George Piro, de l'oficina de l'FBI a Miami, va confirmar en la mateixa roda de premsa que la investigació està en una «fase molt inicial» i, per tant, és prematur determinar el motiu de l'atac.

Scott va dir que no hi havia evidències que es produís un segon tiroteig i que hi hagi un home armat a l'aeroport, com va informar en un primer moment la Direcció de Seguretat en el Transport (TSA, en la sigla en anglès).

«En aquest moment que sembla que l'autor dels trets va actuar sol», va assegurar en roda de premsa l'agutzil, que va indicar que el sospitós, del qual no es va revelar la seva identitat, no va disparar a l'agent que el va detenir.

Tot i que les autoritats policials van rebutjar informar del nom del sospitós, el senador per Florida Bill Nelson va indicar que va ser informat que es tractaria del jove Esteve Santiago, de 26 anys i natural de Nova Jersey.

El polític va indicar que l'hispà portava una identificació militar, tot i que encara es desconeix si podria ser d'una altra persona. Mitjans de comunicaicó informaven que el sospitós va volar ahir i al recollir la seva maleta, va anar al bany, on va extreure l'arma que havia facturat, va tornar a la zona d'equipatges de la terminal 2 i va començar a disparar.

El sospitós, va indicar Scott, va ser interrogat per agents del Buró Federal d'Investigació (FBI) i del departament d'homicidis de Broward per establir el «motiu» del tiroteig. L'agutzil va explicar que revisaran les cintes de les càmeres de seguretat per determinar si hi ha més persones involucrades en el succés, però fins al moment no hi ha indicis que donin suport aquesta teoria.

Les autoritats no van informar del tipus d'arma utilitzada en l'atac, ni de vehicles i van reiterar que la investigació es troba en procés. Mark Gale, director de l'aeroport, va assegurar que revisaran metòdicament l'aeròdrom, per poder garantir que està lliure de perill, tot i que desconeix quan podrà ser reobert, ja que no poden dir que no hi ha encara una «amenaça viable».

Va assenyalar que l'aeròdrom és un dels de més ocupats del país «i que en un dia típic rep entre 80.000 i 100.000 passatgers». Va afegir que les terminals estan tancades i alguns passatgers es troben en refugis amb protecció d'agents, els quals els van evacuant progressivament.

Altres passatgers es trobaven fins i tot en avions que estaven a la pista d'aterratge, alguns dels quals potser puguin enlairar-se.

L'Administració Federal d'Aviació (FAA) va ordenar ahir la suspensió als aeroports d'origen de tots els vols que tenien com a destinació l'aeròdrom de Fort Lauderdale.