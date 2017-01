Fugida massiva en un centre comercial per una falta alerta de bomba

Uns joves que intentaven robar en un centre comercial del centre de Brussel·les van provocar una fugida en massa dels clients al arrencar a córrer i cridar que hi havia una bomba, per evitar ser detinguts, ha informat avui la televisió belga francòfona RTL.

Ahir a la tarda, diversos missatges en xarxes socials alertaven que s'estava produint una estampida causa de l'evacuació del centre comercial City 2, situat a la cèntrica Rue Nevue de la capital belga. No obstant això, tot just mitja hora més tard el portaveu de la Policia local del districte de Brussel·les centre, Christian De Coninck, desmentia que es tractés d'una evacuació real. Segons el portaveu, l'incident hauria estat provocat per una banda de joves que haurien intentat robar i, per fugir, haurien començat a córrer i cridar que hi havia una bomba al lloc, provocant el pànic entre els clients. El portaveu del centre comercial, Jurgen De Gales, ha indicat a Efe que tot va començar amb una detenció per part de la Policia d'un jove al passadís que dóna accés des de l'estació de metro de Rogier al centre comercial.

Altres joves allà presents van arrencar a córrer i la resta de clients «van pensar que passava alguna cosa greu» i van fer el mateix.