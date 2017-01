Investiguen una mare després que la seva filla de 14 mesos s´intoxiqués amb cocaïna

El jutjat d'instrucció número 2 de Figueres investiga una mare de la Jonquera arran de la intoxicació de la seva filla de 14 mesos amb heroïna i cocaïna. Va ser la mateixa mare qui va portar la petita al CAP de la Jonquera a principis de novembre perquè no reaccionava a estímuls i estava molt adormida. Des d'allà, la van derivar a l'hospital de Figueres, on l'anàlisi d'orina va detectar la presència de les drogues a l'organisme del nadó. Immediatament, la van traslladar al Trueta de Girona i va ingressar a la Unitat de Cures Intensives (UCI). La mare argumenta que la nena es podria haver intoxicat en un parc infantil de la Jonquera perquè l'havien vist posant-se una bossa de plàstic a la boca. Tot i això, després de passar a disposició judicial, el jutjat li imputa un delicte de lesions per imprudència.

La investigació arrenca el 7 de novembre. Aquella tarda, la mare va portar la nena –que aleshores tenia 14 mesos- al CAP de la Jonquera en estat de somnolència i perquè no reaccionava a estímuls. La doctora que la va atendre va decidir derivar-la amb ambulància a l'hospital de Figueres. Un cop allà, les pediatres van explorar la menor i li van fer una analítica d'orina, que va donar positiu en cocaïna i opiacis.

Arran dels resultats, les doctores van resoldre traslladar-la de forma urgent a l'hospital Josep Trueta de Girona. La nena va ingressar a la Unitat de Cures Intensives de Pediatria (UCIP). Els metges del Trueta van posar el cas en coneixement dels Mossos d'Esquadra, que van obrir la investigació per esbrinar com s'havia intoxicat la petita. També van posar el cas en coneixement de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) perquè supervisessin la situació de la família. La nena va evolucionar favorablement i poques hores després d'ingressar la van traslladar a planta.

Els agents van prendre declaració a la mare, que té 19 anys i és d'origen marroquí, que va explicar que aquell dia havia quedat amb una amiga seva de la Jonquera. Hi va anar amb la nena de 14 mesos mentre la seva altra filla, que té 2 anys, es quedava a casa amb l'àvia. La mare va assegurar que no sabia com la nena havia pogut ingerir la droga però sospitava que havia pogut ser en un parc de la població.

Segons la mare, mentre estaven al parc van veure com la petita es posava un tros de plàstic a la boca i creia que podia contenir la droga. D'entrada, no en va fer cas perquè no va notar res estrany en el comportament del nadó. Quan van arribar a casa, però, la nena començava a estar apàtica i somnolent. Primer va decidir portar-la a dormir pensant que només tenia son i, com que un parell d'hores després tampoc reaccionava, van anar al metge, on li van trobar la droga a l'orina.

"Òbviament si la mare hagués sigut conscient que la nena s'havia intoxicat a casa no l'hagués portat a un centre mèdic i, si ho va fer, és que en tot cas no n'era conscient", explica l'advocat de la mare, Joaquim Bech de Careda. El lletrat afirma que la tesi de la defensa és que es tracta d'una intoxicació involuntària i assenyala que "la versió de la mare és molt coherent amb la realitat dels fets investigats pels Mossos d'Esquadra".

Droga a casa

Els investigadors no donen credibilitat a l'explicació de la mare i, per això, van precintar el domicili familiar a l'espera d'aconseguir una ordre judicial per fer una entrada i registre perquè sospitaven que la intoxicació podia haver tingut lloc al pis.

Al domicili van trobar droga repartida a diferents llocs del pis. En concret, van trobar 268 grams d'haixix, 68 grams d'heroïna i 64 grams de cocaïna.

"Les substàncies que s'hagin pogut trobar no estan directament relacionades amb la mare, sinó que farien referència a altres ocupants de l'habitatge", ha afirmat Bech de Careda. La mare té rellogada una habitació del pis a un home, que no és familiar ni el pare de les nenes.

La mare va passar a disposició del Jutjat d'instrucció número 2 de Figueres. Després de declarar, la magistrada l'ha deixat en llibertat provisional sense fiança. Li imputa un delicte de lesions per imprudència. Com a mesures cautelars, resol que comparegui cada quinze dies al jutjat i li prohibeix sortir del país.

Fonts judicials indiquen que, fins al moment, el jutjat no ha atribuït un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues a la mare i que en el cas obert s'està investigant, també, la possible relació de l'home que viu al pis de la Jonquera amb les substàncies estupefaents.