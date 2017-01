2016: l'any més càlid

A nivell mundial, l'any 2016 va superar el 1998 en 0,02 graus Celsius per convertir-se en l'any més càlid en el registre de temperatura per satèl·lit des de fa 38 anys, amb una temperara mitjana de més de 14,8 ° C.

És la conclusió de John Christy, director de l'Earth System Science Center de la Universitat d'Alabama, a Huntsville.

El marge d'error és d'uns 0,10 graus Celsius, això seria tècnicament un vincle estadístic, amb una major probabilitat de que 2016 fos més càlid que 1998. La principal diferència va ser la calor addicional a l'Hemisferi Nord el 2016 comparat amb 1998.

"La pregunta és, la calor rècord de 2016 significa alguna cosa científicament?" va dir Christy. "1998 i 2016 són anomalies, atípics, i en els dos casos tenim una causa fàcilment identificable per a aquesta anomalia: Un poderós fenomen d'escalfament a l'Oceà Pacífic.

Encara que El Niño és un esdeveniment climàtic natural, és transitori. En l'estudi del clima, estem més interessats en identificar amb precisió les tendències a llarg termini de la temperatura que amb els pics i immersions a curt termini, sobretot quan els pics i les immersions s'han identificat fàcilment amb les causes naturals.

Els instruments basats en satèl·lits mesuren la temperatura de l'atmosfera des de la superfície fins a una altitud d'uns vuit quilòmetres sobre el nivell del mar. Una vegada que les dades mensuals de temperatura es recullen i processen, es col·loquen en un arxiu "públic" per al seu accés immediat per científics atmosfèrics a tot el món.