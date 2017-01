Catalunya, avui en alerta groga per risc de gelades amb mínimes de fins a 6 sota zero

Catalunya estarà avui en alerta groga pel risc de baixes temperatures, ja que en alguns punts el termòmetre pot arribar a baix fins a un màxim de 6 graus sota zero. Aquesta alerta no és només per al territori català, sinó que l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) la va fer ahir extensiva a les comunitats de l'Aragó, i Madrid i a les províncies de Guadalajara i Conca. Estava previst que les quatre províncies catalanes estiguin sota fortes gelades, amb valors que rondarien els -6 graus a Barcelona, Girona i Lleida i els -4 a Tarragona. Segons l'Aemet, els valors més baixos es registraran a les províncies castellanomanxegues de Guadalajara, on descendiran fins a -9 graus, i a Conca, fins a -7.

El pronòstic per a avui és que al Pirineu el dia comenci poc ennuvolat i que vagi ennuvolant-se, sense descartar alguna precipitació feble a partir de la tarda a la Val d'Aran, que serà neu per sobre dels 1.000-1.200 metres. A la resta del territori, pocs núvols. A l'interior, bancs de boira matinals, sobretot al sud de Lleida, on seran més extensos. Les boires podran ser gebradores. Mínimes amb pocs canvis i les màximes, en ascens a la meitat oriental, en descens al Pirineu i sense canvis a la resta. A l'interior gelades, amb mínimes d'entre -4 i -6 graus.